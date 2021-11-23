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Общество / Здоровье

Михаил Ведерников поручил пересмотреть подход к организации тестирования на коронавирус

23 ноября 2021 года, 12:51

Подход к организации тестирования на коронавирус поручил пересмотреть губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом он сообщил в ходе совещания с медицинскими работниками 23 ноября, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Михаил Ведерников отметил, что большое количество жалоб из районов Псковской области поступают из-за отказов в тестировании на коронавирусную инфекцию. По его словам, в регионе были случаи, когда скорая помощь госпитализировала пациентов в больницу, так и не дождавшихся  ПЦР-теста.

Глава Псковской области сообщил, что множество подобных проблем возникают как из-за неправильной трактовки со стороны терапевтов рабочих алгоритмов, так и из-за отдельного медицинского специалиста, который, занимая деструктивную позицию, нарушает организацию работы в силу личных заблуждений или усталости.

В ходе совещания Михаил Ведерников призвал пересмотреть и оперативно скорректировать подход к организации тестирования на коронавирусную инфекцию и предметно разбираться во всех случаях, доходя до каждого конкретного виновного сотрудника и проводя с ним разъяснительные беседы. При упорстве со стороны работника, по его словам, необходимо принимать организационные решения.

Кроме того, губернатор Псковской области обратил внимание и на работу мобильных пунктов вакцинации в регионе. Он отметил, что от беременных и молодых мам стали приходить жалобы о том, что медицинские сотрудники отказывают им в вакцинации из-за наличия противопоказаний.

Михаил Ведерников подчеркнул, что во многом все это является дезинформацией, путающей людей, так как в настоящее время беременным разрешено проходить курс вакцинации от коронавируса. Однако, сделать они это могут только в поликлинике после консультации с врачом. Глава региона призвал разъяснить медицинским бригадам данный момент, чтобы у беременных и молодых мам была возможность защитить свое здоровье.

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Комментарии

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Бабулечка
13:36 23.11.2021

Будущие мамы так хотят ужалиться, что жалуются ,что их не жалят. Какие медики умницы, которые отговаривают,всё правильно понимают. "Все 3 национальных <br/> детских госпиталя США забиты новорожденными,родившимися от полностью вакцинированных матерей.У младенцев острая сердечная недостаточность.И после этого сми говорят,что укол не виноват,что вакцины не отравляют и не убивают",-Steve Kirsch's new.

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