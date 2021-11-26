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Общество / Здоровье

Невакцинированных студентов в Псковской области отправят на дистанционку

26 ноября 2021 года, 12:12

На дистанционный формат обучения отправят невакцинированных студентов в Псковской области. Об этом на региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом 26 ноября сообщил губернатор региона Михаил Ведерников, передает корреспондент «Псковской правды».

Невакцинированных студентов в Псковской области отправят на дистанционку

Фото: Дарья Хваткова

По его словам, с инициативой о проработке возможности массовой вакцинации студентов в Псковской области выступил совет ректоров. Соответствующее постановление было разработано и принято главным санитарным врачом региона. Михаил Ведерников отметил, что данное решение скажется положительно на эпидемической ситуации в области.

Глава региона подчеркнул, что одним из часто задаваемых ему вопросов стал вопрос, обязательной или добровольной является вакцинация студентов. Кроме того, у него также спрашивали, что будет с теми, кто по какой-либо причине откажется прививаться от коронавируса.

«Все, кто хочет очно посещать университет, проходить практику, иметь возможность личного общения с преподавателями,  должны вакцинироваться. Но кто принял решение отказаться от прививки, смогут продолжить обучение в дистанционном формате – для этого все необходимые условия будут обеспечены», – уточнил Михаил Ведерников.

Первым компонентом вакцины от коронавируса псковские студенты должны привиться до 10 декабря.

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