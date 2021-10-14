Десять актеров снялись в ролике в поддержку псковички Юлии Пересильд

Десять известных актеров снялись в ролике «10 сыновей Пересильд» в поддержку уроженки Пскова, актрисы Юлии Пересильд. Творческий видеоролик появился на просторах сети 11 октября.

В ролике снялись Юрий Стоянов, Евгений Миронов, Константин Хабенский, Андрей Бурковский, Станислав Дужников, Михаил Трухин, Игорь Верник, Михаил Пореченков, Алексей Кравченко и Анатолий Белый. Актеры, назвавшие себя сыновьями Юлии Пересильд, по сюжету с грустью смотрят в небо, мысленно поддерживая актрису, которая сейчас находится на МКС.

«Ждут тебя, Пересильд, возвращайся к своим сыновьям», – звучит в конце видеоролика.

Уроженка Пскова, актриса Юлия Пересильд вместе кинорежиссером Климом Шипенко и командиром корабля Антоном Шкаплеровым отправились 5 октября с космодрома Байконур на корабле «Союз МС-19» на Международную космическую станцию для съемок фильма «Вызов» – совместного научно-просветительского проекта Роскосмоса, Первого канала и студия Yellow, Black and White.