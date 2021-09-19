Юлия Пересильд начала тренировки на космодроме Байконур

Экипаж с актрисой Юлией Пересильд и их дублёры начали тренировочные занятия для космонавтов и участников космического полёта на космодроме Байконур, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Утром, в соответствии с графиком подготовки, для прохождения первой тренировки на корабле оба экипажа прибыли в монтажно-испытательный корпус площадки №254. Здесь они примерили скафандры «Сокол КВ-2», а также протестировали их герметичность и заняли места в корабле «Союз МС-19». Тренировка проходила под контролем специалистов дочерних организаций Госкорпорации «Роскосмос».

В воскресенье, 19 сентября, на космодроме Байконур прошли первые тренировочные мероприятия основного и дублирующего экипажей транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-19». Предстоящий полёт пройдет по программе 66-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию.

Далее экипажи ознакомились с местом размещения груза в бытовом отсеке и спускаемом аппарате, а также выполнили работу с тем оборудованием, с которым они будут работать непосредственно на борту Международной космической станции.

Следующие занятия экипажей с участием псковички Юлии Пересильд на космодроме Байконур будут включать тренировки по ручному причаливанию пилотируемого корабля «Союз МС» к российскому сегменту МКС, а также отработку баллистический операций, контроль укладок с научным оборудованием для проведения космических экспериментов и другие подготовительные процедуры.

Завтра, 20 сентября, оба экипажа в Испытательном учебно-тренировочном центре продолжат предстартовую подготовку.