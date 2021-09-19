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Общество

Юлия Пересильд начала тренировки на космодроме Байконур

19 сентября 2021 года, 19:38

Экипаж с актрисой Юлией Пересильд и их дублёры начали тренировочные занятия для космонавтов и участников космического полёта на космодроме Байконур, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Юлия Пересильд начала тренировки на космодроме Байконур

Фото: Космический центр «Южный» / Роскосмос

В воскресенье, 19 сентября, на космодроме Байконур прошли первые тренировочные мероприятия основного и дублирующего экипажей транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-19». Предстоящий полёт пройдет по программе 66-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию.

Утром, в соответствии с графиком подготовки, для прохождения первой тренировки на корабле оба экипажа прибыли в монтажно-испытательный корпус площадки №254. Здесь они примерили скафандры «Сокол КВ-2», а также протестировали их герметичность и заняли места в корабле «Союз МС-19». Тренировка проходила под контролем специалистов дочерних организаций Госкорпорации «Роскосмос».

Юлия Пересильд начала тренировки на космодроме Байконур

Фото: Космический центр «Южный» / Роскосмос

Далее экипажи ознакомились с местом размещения груза в бытовом отсеке и спускаемом аппарате, а также выполнили работу с тем оборудованием, с которым они будут работать непосредственно на борту Международной космической станции.

Следующие занятия экипажей с участием псковички Юлии Пересильд на космодроме Байконур будут включать тренировки по ручному причаливанию пилотируемого корабля «Союз МС» к российскому сегменту МКС, а также отработку баллистический операций, контроль укладок с научным оборудованием для проведения космических экспериментов и другие подготовительные процедуры.

Завтра, 20 сентября, оба экипажа в Испытательном учебно-тренировочном центре продолжат предстартовую подготовку.

Юлия Пересильд начала тренировки на космодроме Байконур

Фото: Космический центр «Южный» / Роскосмос

В составе основного экипажа 66-й экспедиции на Международную космическую станцию заявлены: командир корабля Антон Шкаплеров, а также участники космического полета актриса Юлия Пересильд и кинорежиссер Клим Шипенко. Их дублёрами выступят: командир корабля Олег Артемьев, участники космического полета оператор Алексей Дудин и актриса Алена Мордовина.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» запланирован на 5 октября 2021 года.

Напомним, полёт кинорежиссера Клима Шипенко и актрисы Юлии Пересильд на Международную космическую станцию состоится в рамках съемок фильма «Вызов» – совместного проекта Роскосмоса, Первого канала и студия Yellow, Black and White.

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