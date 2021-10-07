Для фильма «Вызов» с псковичкой Юлией Пересильд на МКС отсняли две сцены

Две сцены для фильма «Вызов» с псковичкой Юлией Пересильд сняли на Международной космической станции. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на режиссера картины Клима Шипенко.

Как отметил режиссер фильма, работы идут в запланированном режиме. «Мы практически в графике, в котором планировали находиться. Так что сегодня пока все идет по плану. Мы сняли несколько сцен, две конкретно», – сообщил Клим Шипенко, который вышел на связь с Землей.

Уроженка Пскова, актриса Юлия Пересильд вместе с командиром корабля Антоном Шкаплеровым и кинорежиссером Климом Шипенко 5 октября с космодрома Байконур отправились на Международную космическую станцию на корабле «Союз МС-19» для съемок фильма «Вызов». Кинематографисты пробудут на МКС 12 дней, десять из которых займут съемки киноленты.

Художественный фильма «Вызов» – совместный научно-просветительский проект Роскосмоса, Первого канала и студия Yellow, Black and White.