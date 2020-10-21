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Общество / Важная дата

Останки 115 военнопленных и мирных жителей обнаружили поисковики на окраинах Пскова

21 октября 2020 года, 16:49

На сегодняшний день в ходе раскопок в четырёх точках на окраинах Пскова подняты останки 115 человек — это мирные жители и военнопленные, которые были расстреляны фашистами в годы войны. Об этом сообщил «Псковской правде» директор фонда «Достоверная история» Юрий Алексеев.

Останки 115 военнопленных и мирных жителей обнаружили поисковики на окраинах Пскова

Фото Юрия Алексеева

По его словам, у места, где находился концентрационный лагерь «Моглино», в одном раскопе были найдены останки 27 военнопленных, во втором и третьем были захоронены по 12 мирных жителей. «По Моглино, предположительно, есть захоронение ещё двух человек, но оно находится под дорогой, а копать дорогу мы не стали», - отметил Юрий Алексеев.

Во второй точке, у деревни Андрохново, были сделаны два раскопа. В первом удалось найти останки одного человека, во втором — 43. Юрий Алексеев добавил, что во время раскопок в Андрохново также было обнаружено место, где сжигали погибших. В диаметре оно около четырёх метров. Директор фонда «Достоверная история» предполагает, что там могли быть сожжены несколько сотен человек.

В районе бывшего салотопного завода подняты останки 19 человек. Здесь поисковики обнаружили три захоронения: в одном находились трое расстрелянных, во втором — семеро, в третьем — девять.

В настоящее время работы ведутся в деревне Глоты. Здесь уже подняты останки одного человека.

Юрий Алексеев также рассказал, что известны фамилии 20-30 погибших местных жителей. Он не исключает, что в Андрохново найдены останки братьев Молотковых, которые были расстреляны за диверсионную деятельность против фашистов. «Мы нашли два прострелянных черепа, которые явно принадлежали подросткам. Есть предположение, что это братья Молотковы, хотя существует и их могила, но, возможно, она на самом деле пустая», - сказал Юрий Алексеев.

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