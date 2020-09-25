Останки семи человек обнаружили на месте массового расстрела жителей под Псковом

На месте массового расстрела мирных жителей под Псковом в районе бывшего салотопного завода подняли останки 7 человек. Известно, что среди погибших были женщины, поскольку на двух черепах сохранились волосы. Об этом сообщает «АиФ-Псков» со ссылкой на директор фонда «Достоверная история» Юрий Алексеев.
Фото Юрия Алексеева
В настоящее время останки шести человек направлены в Следственный комитет, останки ещё одного погибшего готовятся к передаче следователям.
Как рассказал Юрий Алексеев, в настоящее время завершены работы на одном из захоронений, теперь начинается изучение соседнего. «Мы не знаем пока, сколько человек там захоронено», - сказал он.
Историк предполагает, что расстрелянные — мирные жители, которых были арестованы карательными отрядами и содержались в тюрьмах на территории Пскова. Затем по ним было принято решение о расстреле.
Фото Юрия Алексеева
«В поисковых работах нам помогает местный житель, который многое помнит по рассказам бабушки. Сейчас по его наводке копаем разведочный шурф», - добавил Юрий Алексеев.
Раскопки проводятся в рамках проекта «Без срока давности», который призван рассказать о военных преступлениях нацистов на оккупированных территориях, а также увековечить память погибших мирных жителей. Ранее в рамках проекта поисковые работы прошли на месте бывшего концентрационного лагеря «Моглино» в Псковском районе.