Останки семи человек обнаружили на месте массового расстрела жителей под Псковом

На месте массового расстрела мирных жителей под Псковом в районе бывшего салотопного завода подняли останки 7 человек. Известно, что среди погибших были женщины, поскольку на двух черепах сохранились волосы. Об этом сообщает «АиФ-Псков» со ссылкой на директор фонда «Достоверная история» Юрий Алексеев.

В настоящее время останки шести человек направлены в Следственный комитет, останки ещё одного погибшего готовятся к передаче следователям.

Как рассказал Юрий Алексеев, в настоящее время завершены работы на одном из захоронений, теперь начинается изучение соседнего. «Мы не знаем пока, сколько человек там захоронено», - сказал он.

Историк предполагает, что расстрелянные — мирные жители, которых были арестованы карательными отрядами и содержались в тюрьмах на территории Пскова. Затем по ним было принято решение о расстреле.