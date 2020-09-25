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Общество

Останки семи человек обнаружили на месте массового расстрела жителей под Псковом

25 сентября 2020 года, 11:19

На месте массового расстрела мирных жителей под Псковом в районе бывшего салотопного завода подняли останки 7 человек. Известно, что среди погибших были женщины, поскольку на двух черепах сохранились волосы. Об этом сообщает «АиФ-Псков» со ссылкой на директор фонда «Достоверная история» Юрий Алексеев.

Останки семи человек обнаружили на месте массового расстрела жителей под Псковом

Фото Юрия Алексеева

В настоящее время останки шести человек направлены в Следственный комитет, останки ещё одного погибшего готовятся к передаче следователям.

Как рассказал Юрий Алексеев, в настоящее время завершены работы на одном из захоронений, теперь начинается изучение соседнего. «Мы не знаем пока, сколько человек там захоронено», - сказал он.

Историк предполагает, что расстрелянные — мирные жители, которых были арестованы карательными отрядами и содержались в тюрьмах на территории Пскова. Затем по ним было принято решение о расстреле.

Останки семи человек обнаружили на месте массового расстрела жителей под Псковом

Фото Юрия Алексеева

«В поисковых работах нам помогает местный житель, который многое помнит по рассказам бабушки. Сейчас по его наводке копаем разведочный шурф», - добавил Юрий Алексеев.

Раскопки проводятся в рамках проекта «Без срока давности», который призван рассказать о военных преступлениях нацистов на оккупированных территориях, а также увековечить память погибших мирных жителей. Ранее в рамках проекта поисковые работы прошли на месте бывшего концентрационного лагеря «Моглино» в Псковском районе. 

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