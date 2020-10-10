У псковской деревни Глоты поисковики нашли останки девушки. Об этом на своей странице в соцсетях написал директор фонда «Достоверная история» Юрий Алексеев.

«Нашли в районе деревни Глоты первого мирного жителя, - сообщил он. - Судя по обуви, скорей всего молодая девушка. Останки направлены в следственный комитет».

Раскопки велись возле горки, которая почти срыта на строительство дороги.

К поисковой операции подключился и руководитель Псковской областной военно-патриотической поисковой общественной организации «След «Пантеры» Геннадий Корольков.

«С его помощью и при его деятельном участии (да здравствует опыт!) вроде как нашли одну расстрельную яму», - отметил Юрий Алексеев и добавил, что первые раскопки на этом месте начнутся 12 октября.