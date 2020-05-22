Лидер профсоюза АПК: У каждого есть претензии к работе председателя облсовпрофа

У каждого лидера профсоюзной организации есть претензии к работе Ульяны Михайловой на посту председателя Псковского областного совета профсоюзов, заявила руководитель отраслевого профсоюза работников АПК Псковской области Елена Васильева в эфире ПАИ-live 22 мая. «Последние пять лет кардинально поменяли мнение о ней», - подчеркнула гостья эфира.

Она назвала точечными ударами метод работы Ульяны Михайловой с каждым отраслевым профсоюзом. Также Елена Васильева обратила внимание на снижение численности первичных профсоюзных организаций, которое произошло за время работы Ульяны Михайловой на посту председателя облсовпрофа.

По словам гостьи эфира, отраслевые профсоюзы были отстранены от решения вопросов внутри облсовпрофа. «По велению одного человека сделали так, что отраслевую организацию отодвинули на задний план. Думаю, что это была одна из ее стратегий - усиливать свое действие и принимать решение единолично, это ее кредо», - сказала Елена Васильева.

Она отметила, что её профсоюз на предстоящих выборах главы облсовпрофа намерен поддержать кандидатуру Игоря Иванова. «Это человек, который решает вопросы уже сегодня коллективно и коллегиально, и это импонирует всем отраслевым профсоюзам. Считаю, в дальнейшем это даст большую и плодотворную работу и мы нисколько не пострадаем, если председателем псковского облсовпрофа станет Игорь Иванов», - подчеркнула лидер профсоюза АПК.

Ранее о том, что на выборах главы облсовпрофа не будут поддерживать кандидатуру Ульяны Михайловой заявили лидеры профсоюзов работников лесных отраслей и работников образования и науки.