На выборах главы облсовпрофа профсоюз работников леса не поддержит Ульяну Михайлову

На предстоящих выборах главы Псковского облсовпрофа профсоюз работников лесных отраслей не будет поддерживать кандидатуру Ульяны Михайловой, которая занимает этот пост сейчас. Об этом заявил председатель профсоюза работников лесных отраслей Псковской области Андрей Стегний, пишет Псковское агентство информации.

По его словам, профсоюз не согласен с тем, как сейчас Ульяна Михайлова решает имущественные вопросы. «Коллегиальные органы управления отстранены от процесса, наблюдаем, что отдельные объекты имущества страдают – например, профсоюзно-административное здание в Великих Луках. Там пытались проводить ремонт, он завершен не был, в аренду здание теперь не сдается, одни убытки из-за коммунальных услуг, налогов. То есть те помещения, которые могли бы сдаваться, они не сдаются», - пояснил Андрей Стегний. Он добавил, что не приносит дохода и гребная база в Корытово, которая сейчас не эксплуатируется.

Не устраивает профсоюзную организацию и заработная плата, которую получают Ульяна Михайлова и её супруг — директор одного из профсоюзных санаториев. «Мы с коллегами считаем, что неправильно, когда руководители отдельных учреждений получают зарплату, многократно превышающую зарплату других сотрудников и в целом по региону. Многие работники не получили зарплату за апрель, жалобы есть и в адрес губернатора, если бы политика строилась по-другому, то учреждения и сотрудники могли бы не испытывать материальные затруднения», - подчеркнул Андрей Стегний.

Он также сообщил, что на выборах главы облсовпрофа его профсоюз поддержит Игоря Иванова, кандидатуру которого и выдвинул. «Игоря знаем давно, считаем, что у него достаточный опыт в профсоюзных структурах, опыт организации и проведения различного уровня публичных мероприятий. В 2000-х годах начал свой путь, достаточно успешно отработал, помогал сотрудникам. Я считаю, что знания, умения, навыки ему помогут, если 8 июня его кандидатуру поддержат», - сказал Андрей Стегний.