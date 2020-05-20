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Политика / Власть

Узурпацией власти считает работу Ульяны Михайловой председатель профсоюза работников образования

20 мая 2020 года, 16:15

Узурпацией власти считает работу Ульяны Михайловой на посту председателя Псковского областного совета профсоюзов председатель Псковской областной организации профсоюза работников народного образования и науки Наталья Горбачёва. «Мы хотим возвращения к нормам уставов. Работа председателя нынешнего облсовпрофа Ульяны Михайловой – узурпация власти», - заявила она в эфире ПАИ-live 20 мая, пишет Псковское агентство информации.

«Наша организация и я лично подавали обращения, в том числе в следственные органы, чтобы нас признали организацией, пострадавшей от деятельности облсовпрофа, но наши предложения даже не рассматривали, игнорировали», - подчеркнула Наталья Горбачёва.

Также она рассказала о ситуации, когда на одном из советов облсовпрофа Ульяна Михайлова предложила взять кредит для строительства бассейна в санатории «Хилово» под залог собственности. «Никто не против бассейна, но мы против кредита, и наша организация проголосовала против», - добавила председатель областного профсоюза работников народного образования и науки.

Возмущена она и заявлениями Ульяны Михайловой о том, что от предыдущего руководства облсовпрофа ей достались развалины. Наталья Горбачёва извинилась перед ветеранами профсоюзного движения за такие формылировки нынешнего руководителя: «Спасибо коллегам, ветеранам за то, что вы сделали, и за прекрасный областной совет профсоюзов, мы постараемся сохранить ваши честные имена».

Кроме того, Наталья Горбачёва рассказала, что на 8 июня назначена отчётно-выборная конференция в Псковском областном совете профессиональных союзов.

Наталья Горбачёва поддержала Игоря  Иванова, который будет избираться на должность председателя облсовпрофа. Профсоюз работников народного образования и науки намерен проголосовать за Игоря Иванова.

«Он смелый, может высказывать своё мнение, умеет вести диалог с партнёрами. Он приверженец коллективных форм работы. Он ни одного решения не принял без совета с нами. А коллективизм — это основа профсоюзной жизни», - отметила гость эфира.

Ранее работу Ульяны Михайловой раскритиковал  председатель профсоюза работников лесных отраслей Псковской области Андрей Стегний.

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