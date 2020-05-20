Узурпацией власти считает работу Ульяны Михайловой председатель профсоюза работников образования

Узурпацией власти считает работу Ульяны Михайловой на посту председателя Псковского областного совета профсоюзов председатель Псковской областной организации профсоюза работников народного образования и науки Наталья Горбачёва. «Мы хотим возвращения к нормам уставов. Работа председателя нынешнего облсовпрофа Ульяны Михайловой – узурпация власти», - заявила она в эфире ПАИ-live 20 мая, пишет Псковское агентство информации.

«Наша организация и я лично подавали обращения, в том числе в следственные органы, чтобы нас признали организацией, пострадавшей от деятельности облсовпрофа, но наши предложения даже не рассматривали, игнорировали», - подчеркнула Наталья Горбачёва.

Также она рассказала о ситуации, когда на одном из советов облсовпрофа Ульяна Михайлова предложила взять кредит для строительства бассейна в санатории «Хилово» под залог собственности. «Никто не против бассейна, но мы против кредита, и наша организация проголосовала против», - добавила председатель областного профсоюза работников народного образования и науки.

Возмущена она и заявлениями Ульяны Михайловой о том, что от предыдущего руководства облсовпрофа ей достались развалины. Наталья Горбачёва извинилась перед ветеранами профсоюзного движения за такие формылировки нынешнего руководителя: «Спасибо коллегам, ветеранам за то, что вы сделали, и за прекрасный областной совет профсоюзов, мы постараемся сохранить ваши честные имена».

Кроме того, Наталья Горбачёва рассказала, что на 8 июня назначена отчётно-выборная конференция в Псковском областном совете профессиональных союзов.

Наталья Горбачёва поддержала Игоря Иванова, который будет избираться на должность председателя облсовпрофа. Профсоюз работников народного образования и науки намерен проголосовать за Игоря Иванова.

«Он смелый, может высказывать своё мнение, умеет вести диалог с партнёрами. Он приверженец коллективных форм работы. Он ни одного решения не принял без совета с нами. А коллективизм — это основа профсоюзной жизни», - отметила гость эфира.

Ранее работу Ульяны Михайловой раскритиковал председатель профсоюза работников лесных отраслей Псковской области Андрей Стегний.