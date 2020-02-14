Учителя из Псковской области вызвали нешуточный интерес на конкурсе «Учитель будущего»

Повышенный интерес проявляют к учителям из Псковской области журналисты разных СМИ. В полуфинал конкурса прошла одна команда наших педагогов из Бежаницкой средней школы. Корреспондент «Псковской правды» попытался узнать, в чем секрет их популярности: - Мы так думаем, мы такие популярные, потому что из 50 школ 44 городские, и всего шесть – из областей: Псковская, Архангельская, Коми, Калининград, получается по одной из региона, - стал рассуждать учитель физики и математики Бежаницкой средней школы Дмитрий Спиридонов. - Мы тут даже поесть не успеваем – приходится идти, давать комментарии журналистам. А вообще все нормально, мы выступаем не хуже других. Нас сейчас объединили с командой из школы Санкт-петербурга – они такие же как и мы, мы с ними на равных. Сейчас у нас были видоизмененные дебаты, где нет правильных ответов, но мы должны найти решение какой-то проблемы. Сейчас будем представлять свои результаты перед другими участниками.



Очень нравится конкурс и его коллегам, Ольге и Ирине Васильевым, тоже учителям из Бежаницкой школы: - Здесь очень интересно! – улыбается Ольга Васильева. - Настроение позитивное. Сначала была тревожность, а теперь мы выдохнули. Теперь педагоги просто отдались процессу и работают, не о чем не беспокоясь. У них сложилась своя команда – ведь они не первый год вместе работают, и не через такое проходили.