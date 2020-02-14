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Общество

Учителя из Псковской области вызвали нешуточный интерес на конкурсе «Учитель будущего»

14 февраля 2020 года, 18:07

Повышенный интерес проявляют к учителям из Псковской области журналисты разных СМИ. В полуфинал конкурса прошла одна команда наших педагогов из Бежаницкой средней школы. Корреспондент «Псковской правды» попытался узнать, в чем секрет их популярности:

- Мы так думаем, мы такие популярные, потому что из 50 школ 44 городские, и всего шесть – из областей: Псковская, Архангельская, Коми, Калининград, получается по одной из региона, - стал рассуждать учитель физики и математики Бежаницкой средней школы Дмитрий Спиридонов. - Мы тут даже поесть не успеваем – приходится идти, давать комментарии журналистам. А вообще все нормально, мы выступаем не хуже других. Нас сейчас объединили с командой из школы Санкт-петербурга – они такие же как и мы, мы с ними на равных. Сейчас у нас были видоизмененные дебаты, где нет правильных ответов, но мы должны найти решение какой-то проблемы. Сейчас будем представлять свои результаты перед другими участниками.

Учителя из Псковской области вызвали нешуточный интерес на конкурсе «Учитель будущего»
Ольга и Ирина Васильевы, учителя Бежаницкой школы, то и дело дают комментарии журналистам.
Фото Марии Соколовой

Очень нравится конкурс и его коллегам, Ольге и Ирине Васильевым, тоже учителям из Бежаницкой школы:

- Здесь очень интересно! – улыбается Ольга Васильева. - Настроение позитивное. Сначала была тревожность, а теперь мы выдохнули.

Теперь педагоги просто отдались процессу и работают, не о чем не беспокоясь. У них сложилась своя команда – ведь они не первый год вместе работают, и не через такое проходили.

Учителя из Псковской области вызвали нешуточный интерес на конкурсе «Учитель будущего»
Дмитрий Спиридонов, учитель Бежаницкой школы, заметил, что псковская команда выступает не хуже питерских.
Фото Марии Соколовой

Теперь есть определенность, - заметил Дмитрий Спиридонов. – Как на экзамене: пока ты билет не вытянул, ты волнуешься, а вытянул – все, ты уже думаешь, как решить эту проблему. Очень хорошо что мы вместе, и мы не противоречим друг другу, всегда приходим к компромиссу. 

Напомним, что первый полуфинал профессионального конкурса «Учитель будущего» стартовал сегодня в Академической гимназии № 56 Санкт-Петербурга. Он будет идти три дня.

На полуфинале в Санкт-Петербурге собрались команды из семи регионов Северо-Запада: 43 команды представил Санкт-Петербург, две команды из Архангельской области, по одной команде приехало из Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Псковской областей, а также Республики Карелия.

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