Учителя из Псковской области вызвали нешуточный интерес на конкурсе «Учитель будущего»

Повышенный интерес проявляют к учителям из Псковской области журналисты разных СМИ. В полуфинал конкурса прошла одна команда наших педагогов из Бежаницкой средней школы. Корреспондент «Псковской правды» попытался узнать, в чем секрет их популярности:
- Мы так думаем, мы такие популярные, потому что из 50 школ 44 городские, и всего шесть – из областей: Псковская, Архангельская, Коми, Калининград, получается по одной из региона, - стал рассуждать учитель физики и математики Бежаницкой средней школы Дмитрий Спиридонов. - Мы тут даже поесть не успеваем – приходится идти, давать комментарии журналистам. А вообще все нормально, мы выступаем не хуже других. Нас сейчас объединили с командой из школы Санкт-петербурга – они такие же как и мы, мы с ними на равных. Сейчас у нас были видоизмененные дебаты, где нет правильных ответов, но мы должны найти решение какой-то проблемы. Сейчас будем представлять свои результаты перед другими участниками.
Ольга и Ирина Васильевы, учителя Бежаницкой школы, то и дело дают комментарии журналистам.
Фото Марии Соколовой
Очень нравится конкурс и его коллегам, Ольге и Ирине Васильевым, тоже учителям из Бежаницкой школы:
- Здесь очень интересно! – улыбается Ольга Васильева. - Настроение позитивное. Сначала была тревожность, а теперь мы выдохнули.
Теперь педагоги просто отдались процессу и работают, не о чем не беспокоясь. У них сложилась своя команда – ведь они не первый год вместе работают, и не через такое проходили.
Дмитрий Спиридонов, учитель Бежаницкой школы, заметил, что псковская команда выступает не хуже питерских.
Фото Марии Соколовой
Теперь есть определенность, - заметил Дмитрий Спиридонов. – Как на экзамене: пока ты билет не вытянул, ты волнуешься, а вытянул – все, ты уже думаешь, как решить эту проблему. Очень хорошо что мы вместе, и мы не противоречим друг другу, всегда приходим к компромиссу.
Напомним, что первый полуфинал профессионального конкурса «Учитель будущего» стартовал сегодня в Академической гимназии № 56 Санкт-Петербурга. Он будет идти три дня.
На полуфинале в Санкт-Петербурге собрались команды из семи регионов Северо-Запада: 43 команды представил Санкт-Петербург, две команды из Архангельской области, по одной команде приехало из Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Псковской областей, а также Республики Карелия.