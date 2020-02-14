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Общество

Учителя из Бежаниц участвуют в полуфинале конкурса «Учитель будущего» в Санкт-Петербурге

14 февраля 2020 года, 13:08

С 14 по 16 февраля в Санкт-Петербурге проходит первый полуфинал профессионального конкурса «Учитель будущего» - нового проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Как сообщает корреспондент «Псковской правды», от Северо-Западного федерального округа на конкурс поступило 4 383 заявки. Приглашение в полуфинал получили 150 учителей - 50 команд, показавших лучшие результаты на этапе дистанционного тестирования. В полуфинал прошла команда и учителей Псковской области. Это педагоги из Бежаницкой средней школы – Ольга Васильева, Ирина Васильева и Дмитрий Спиридонов.

Конкурсные испытания будут идти три дня в формате «педагогического триатлона», включающего в себя педагогические дебаты по вопросам образования, методический конструктов, где участники разработают технологию для решения задачи образовательного процесса, разбор кейсов с проблемными ситуациями.

Победителями станут 12 команд, которые будут участвовать в финале конкурса.

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