Конкурс «Учитель будущего» с участием бежаницких педагогов объединил в Санкт-Петербурге соискателей от 19 до 60 лет

Первый полуфинал профессионального конкурса «Учитель будущего» стартовал сегодня в Академической гимназии № 56 Санкт-Петербурга. Как сообщает корреспондент «Псковской правды», он будет идти три дня. Псковскую область на полуфинале представляет команда преподавателей из Бежаницкой средней школы.

В командах участвует 134 женщины-педагога и 16 мужчин-учителей. 73 полуфиналиста – это учителя младше 35 лет. Самой молодой участнице полуфинала Марии Орловой из команды гимназии № 528 Невского района Санкт-Петербурга – 19 лет, а самая опытная полуфиналистка – 60 летняя преподаватель Валентина Соловьева из «Присухонской основной школы» в деревне Фофанцево Вологодской области.

Конкурс реализуется при поддержке Минпросвещения России. Оргкомитет проекта возглавляет зампредседателя правительства Татьяна Голикова.

«Учитель будущего» – это первый Всероссийский педагогический проект, в основе которого лежит командное участие. Цель такого взаимодействия – совершенствование компетенций, необходимых для эффективного преодоления вызовов современности», – отметила в послании к полуфиналистам конкурса Татьяна Голикова.