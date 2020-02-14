Конкурс «Учитель будущего» с участием бежаницких педагогов объединил в Санкт-Петербурге соискателей от 19 до 60 лет

Первый полуфинал профессионального конкурса «Учитель будущего» стартовал сегодня в Академической гимназии № 56 Санкт-Петербурга. Как сообщает корреспондент «Псковской правды», он будет идти три дня. Псковскую область на полуфинале представляет команда преподавателей из Бежаницкой средней школы.
В командах участвует 134 женщины-педагога и 16 мужчин-учителей. 73 полуфиналиста – это учителя младше 35 лет. Самой молодой участнице полуфинала Марии Орловой из команды гимназии № 528 Невского района Санкт-Петербурга – 19 лет, а самая опытная полуфиналистка – 60 летняя преподаватель Валентина Соловьева из «Присухонской основной школы» в деревне Фофанцево Вологодской области.
Конкурс реализуется при поддержке Минпросвещения России. Оргкомитет проекта возглавляет зампредседателя правительства Татьяна Голикова.
«Учитель будущего» – это первый Всероссийский педагогический проект, в основе которого лежит командное участие. Цель такого взаимодействия – совершенствование компетенций, необходимых для эффективного преодоления вызовов современности», – отметила в послании к полуфиналистам конкурса Татьяна Голикова.
В Санкт-Петерубрге стартовал профессиональный конкурс «Учитель будущего».
Фото пресс-службы организации конкурса
Обращение к участникам полуфинала направил и полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан: «Сегодня образование является приоритетом государственной политики. Укрепился престиж профессии педагога. Наша страна имеет богатые образовательные традиции и сегодня важно их сохранять и приумножать. Именно от вас, учителей, от вашей самоотдачи и профессионализма зависит, сможет ли отвечать российская школа вызовам времени и оставаться одной из лучших в мире, обеспечить равные возможности для школьников на всем пространстве нашей страны. Учителя ежедневной своей профессиональной деятельностью формируют навыки командной работы у школьников. Для этого нужно не только владеть теорией и практикой, но и распространять уже успешные, инновационные модели образования. Задача государства – создать для учителя мотивирующую среду, сделать его труд престижным и уважаемым. Поэтому, помимо материальной части и создания комфортных условий для преподавания очень важно проводить стимулирующие конкурсы и олимпиады, чтобы преподаватели могли обмениваться опытом, повышать свое профессиональное мастерство. Решению этих задач способствует и конкурс «Учитель будущего».
На полуфинале в Санкт-Петербурге собрались команды из семи регионов Северо-Запада: 43 команды представил Санкт-Петербург, две команды из Архангельской области, по одной команде приехало из Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Псковской областей, а также Республики Карелия.
В полуфинал конкурса вышло 50 команд из Северо-Западного округа.
Фото пресс-службы организации конкурса
По итогам конкурса из полуфиналистов и финалистов сформируют сообщество учителей будущего, они смогут участвовать в образовательных событиях на базе Мастерской управления «Сенеж» – образовательного центра АНО «Россия – страна возможностей», а также в ключевых событиях сферы образования.
СПРАВКА
Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет Президент РФ Владимир Путин.