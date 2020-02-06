Уже два уголовных дела расследуют против экс-главы Печорского района Дмитрия Сопотова, обматерившего полицейского

Примером зарвавшегося чиновника, логично завершившего свою карьеру, назвал прокурор Псковской области Сергей Белов бывшего главу Печорского района Дмитрия Сопотова, передает корреспондент «Псковской правды».

Напомним, что Дмитрий Сопотов ушел в отставку после скандала с обнародованием видео, на котором руководитель муниципалитета покрывает матом сотрудника ДПС. В настоящее время расследуется уголовное дело об оскорблении полицейского.

Также бывший глава Печорского района и несколько работавших с ним чиновников районной администрации стали фигурантами ещё одного уголовного дела. Как пояснил начальник отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства областной прокуратуры Евгений Шевченко, речь идет о вводе в эксплуатацию дома не соответствующего требованиям безопасности. В этом доме получили квартиры жители района, расселенные из ветхого и аварийного жилья.

- Дом не соответствовал на момент приемки требованиям технической и пожарной безопасности, - сообщил Евгений Шевченко. - Экспертиза при приемке не проводилась. Приемка проведена с грубыми нарушениями процедуры. Граждане проживают в доме, который не может использоваться в качестве жилого помещения.

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