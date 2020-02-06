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Общество

Уже два уголовных дела расследуют против экс-главы Печорского района Дмитрия Сопотова, обматерившего полицейского

6 февраля 2020 года, 11:01

Примером зарвавшегося чиновника, логично завершившего свою карьеру, назвал прокурор Псковской области Сергей Белов бывшего главу Печорского района Дмитрия Сопотова, передает корреспондент «Псковской правды».

Напомним, что Дмитрий Сопотов ушел в отставку после скандала с обнародованием видео, на котором руководитель муниципалитета покрывает матом сотрудника ДПС. В настоящее время расследуется уголовное дело об оскорблении полицейского.

Также бывший глава Печорского района и несколько работавших с ним чиновников районной администрации стали фигурантами ещё одного уголовного дела. Как пояснил начальник отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства областной прокуратуры Евгений Шевченко, речь идет о вводе в эксплуатацию дома не соответствующего требованиям безопасности. В этом доме получили квартиры жители района, расселенные из ветхого и аварийного жилья.

- Дом не соответствовал на момент приемки требованиям технической и пожарной безопасности, - сообщил Евгений Шевченко. - Экспертиза при приемке не проводилась. Приемка проведена с грубыми нарушениями процедуры. Граждане проживают в доме, который не может использоваться в качестве жилого помещения.

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