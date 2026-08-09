Зампредседателя Совфеда Косачёв встретился с участниками программы «Здравствуй, Россия!» в Самолве

Заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачёв и губернатор Псковской области Михаил Ведерников встретились с молодыми соотечественниками у мемориального комплекса «Князь Александр Невский с дружиной» на фестивале «Дружина первых» в деревне Самолва Гдовского района 8 августа, пишет ПАИ.

«У нас есть намерения показать настоящую Россию. Спасибо, что нашли силы, энергию, желание и смелость прикоснуться к нашим истокам, к тем событиям, которые определили нашу историю. Мы никому не навязываем себя, но всегда искренне рады протянуть руку помощи. Вам предстоит и самим передавать эти знания», – отметил заместитель председателя Совета Федерации России.

Участники культурно-образовательной программы Россотрудничества для молодых соотечественников «Здравствуй, Россия» находятся в Псковской области с 3 августа.

Соотечественники поблагодарили за высокий уровень подготовки и теплый прием. Ребята отметили, что успели посетить Псково-Печерский монастырь, Пушкинские Горы и ансамбль Кремля с Троицким собором. Особые слова признательности прозвучали и в адрес регионального Дома молодежи. Участники программы также заявили о готовности совместно реализовывать международные проекты.

«Спасибо за доверие, мы всегда вам рады и будем стараться делать программу ещё интереснее», – подчеркнул губернатор Михаил Ведерников.