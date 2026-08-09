Мотоциклисту потребовалась госпитализация после ДТП в Великих Луках. Об этом сообщается в группе «Псковская сводка» в социальной сети «ВКонтакте».

У дома №41 на проспекте Ленина водитель автомобиля Renault при повороте сбила 32-летнего мотоциклиста. В результате ДТП тот получил различные травмы.

Прибывшие медики доставили его в больницу. Водитель Renault не пострадала.

На месте происшествия работали бригада скорой помощи, сотрудники Госавтоинспекции и спасатели АСС. Выясняются обстоятельства происшествия.