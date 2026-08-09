Выплаты резервистам за защиту Псковской области от БПЛА увеличил Михаил Ведерников

Выплаты резервистам за защиту Псковской области от БПЛА увеличил губернатор Михаил Ведерников. Об этом глава региона сообщил в своем канале в МАХ.

По его словам, речь идет о региональной поддержке резервистов, защищающих стратегически важные объекты Псковской области и участвующих в отражении атак беспилотных летательных аппаратом. «Если раньше во время специальных сборов региональная выплата составляла 2 500 рублей в день, то теперь – 3 300 рублей. Это 200 тысяч рублей за два месяца специальных сборов», – отметил Михаил Ведерников.

Также вводится региональная выплата за уничтожение вражеских беспилотников.

«За каждый сбитый БПЛА мобильная огневая группа получит 180 тысяч рублей – в среднем по 20 тысяч каждому резервисту, входящему в её состав», – подчеркнул он.

Губернатор напомнил, что все задачи резервисты выполняют исключительно на территории Псковской области. Записаться можно в любом военкомате.

«Приглашаю всех, кто готов внести свой вклад в безопасность нашей области, присоединиться к этой работе!» – подытожил глава региона.