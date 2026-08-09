Уроженец Пскова, актер Илья Соколовский посетил Талабские острова

Уроженец Пскова, известный актер театра и кино Илья Соколовский побывал на Талабских островах в Псковском районе. Об этом сообщается в группе «Водные пассажирские перевозки «Колхоз им. Залита»» в социальной сети «ВКонтакте».



Талабские острова Илья Соколовский посещает уже не в первый раз. По словам актера, эти поездки для его семьи стали уже доброй традицией.