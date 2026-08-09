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Общество

Уроженец Пскова, актер Илья Соколовский посетил Талабские острова

9 августа 2026 года, 12:08

Уроженец Пскова, известный актер театра и кино Илья Соколовский побывал на Талабских островах в Псковском районе. Об этом сообщается в группе «Водные пассажирские перевозки «Колхоз им. Залита»» в социальной сети «ВКонтакте».

Уроженец Пскова, актер Илья Соколовский посетил Талабские острова

Фото из группы «Водные пассажирские перевозки «Колхоз им. Залита»» в ВК

Талабские острова Илья Соколовский посещает уже не в первый раз.

По словам актера, эти поездки для его семьи стали уже доброй традицией.

Уроженец Пскова, актер Илья Соколовский посетил Талабские острова

Фото из группы «Водные пассажирские перевозки «Колхоз им. Залита»» в ВК

До этого артист уже заезжал в областной Туристский информационный центр.

Соколовский учился в Псковском колледже культуры, а затем окончил РАТИ-ГИТИС.

На экранах он появляется с 2003 года и запомнился зрителям по таким фильмам и сериалам, как «Бумер», «Челночницы», «Операция цвета нации», «Тень стрекозы», «Семейный детектив», «Страсти по Чапаю». «Последний уик-энд».

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