Уроженец Пскова, актер Илья Соколовский посетил Талабские острова

Уроженец Пскова, известный актер театра и кино Илья Соколовский побывал на Талабских островах в Псковском районе. Об этом сообщается в группе «Водные пассажирские перевозки «Колхоз им. Залита»» в социальной сети «ВКонтакте».
Уроженец Пскова, известный актер театра и кино Илья Соколовский побывал на Талабских островах в Псковском районе. Об этом сообщается в группе «Водные пассажирские перевозки «Колхоз им. Залита»» в социальной сети «ВКонтакте».
Талабские острова Илья Соколовский посещает уже не в первый раз.
По словам актера, эти поездки для его семьи стали уже доброй традицией.
До этого артист уже заезжал в областной Туристский информационный центр.
Соколовский учился в Псковском колледже культуры, а затем окончил РАТИ-ГИТИС.
На экранах он появляется с 2003 года и запомнился зрителям по таким фильмам и сериалам, как «Бумер», «Челночницы», «Операция цвета нации», «Тень стрекозы», «Семейный детектив», «Страсти по Чапаю». «Последний уик-энд».