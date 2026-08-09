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Происшествия

В Великолукском районе девятилетний мальчик прятался от искавших его спасателей

9 августа 2026 года, 10:40

В Великолукском районе девятилетний мальчик прятался от искавших его спасателей. Об этом сообщается в группе «Псковская сводка» в социальной сети «ВКонтакте».

В Великолукском районе девятилетний мальчик прятался от искавших его спасателей

Фото из группы «Псковская сводка» в ВК

Поиски девятилетнего ребенка велись в деревне Заболотье с вечера 7 августа. Мальчик ушел из дома без телефона. Его местонахождение оставалось неизвестным.

Участие в масштабной поисковой операции приняли сотрудники полиции и АНО «Дружина», кинологическая служба областной службы спасения, а также жители деревни и волонтеры. К розыску ребенка были привлечены свыше 50 человек.

В Великолукском районе девятилетний мальчик прятался от искавших его спасателей

Фото из группы «Псковская сводка» в ВК

Поиски осложнялись тем, что ребенок намеренно прятался от всех.

Мальчика обнаружили живым и здоровым непосредственно в деревне Заболотье.

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