В Великолукском районе девятилетний мальчик прятался от искавших его спасателей. Об этом сообщается в группе «Псковская сводка» в социальной сети «ВКонтакте».

Поиски девятилетнего ребенка велись в деревне Заболотье с вечера 7 августа. Мальчик ушел из дома без телефона. Его местонахождение оставалось неизвестным.

Участие в масштабной поисковой операции приняли сотрудники полиции и АНО «Дружина», кинологическая служба областной службы спасения, а также жители деревни и волонтеры. К розыску ребенка были привлечены свыше 50 человек.