В Великолукском районе девятилетний мальчик прятался от искавших его спасателей. Об этом сообщается в группе «Псковская сводка» в социальной сети «ВКонтакте».
В Великолукском районе девятилетний мальчик прятался от искавших его спасателей. Об этом сообщается в группе «Псковская сводка» в социальной сети «ВКонтакте».
Поиски девятилетнего ребенка велись в деревне Заболотье с вечера 7 августа. Мальчик ушел из дома без телефона. Его местонахождение оставалось неизвестным.
Участие в масштабной поисковой операции приняли сотрудники полиции и АНО «Дружина», кинологическая служба областной службы спасения, а также жители деревни и волонтеры. К розыску ребенка были привлечены свыше 50 человек.
Поиски осложнялись тем, что ребенок намеренно прятался от всех.
Мальчика обнаружили живым и здоровым непосредственно в деревне Заболотье.