После скандала с матерным видео глава Печорского района сложил с себя полномочия

Напомним, 13 ноября в социальных сетях появился видеоролик, на котором экс-глава района вступил в конфликт с сотрудниками ГИБДД, используя нецензурную лексику. По этому факту губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил провести служебную проверку в отношении Дмитрия Сопотова.

«Я искренне сожалею о произошедшем. Приношу свои извинения сотрудникам полиции и жителям Печорского района», - приводит слова экс-главы района пресс-службе администрации региона. По этическим основаниям, считаю невозможным продолжать далее свою работу на посту главы района».

Также Дмитрий Сопотов посчитал необходимым покинуть пост секретаря местного отделения партии «Единая Россия» и сообщил, что уже был на встрече с губернатором, на которой проинформировал о своём решении.