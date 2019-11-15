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Общество

После скандала с матерным видео глава Печорского района сложил с себя полномочия

15 ноября 2019 года, 09:20

Дмитрий Сопотов сложил с себя полномочия главы Печорского района.

После скандала с матерным видео глава Печорского района сложил с себя полномочия
Видео с оскорблением полицейских мгновенно распространилось по социальным сетям и вызвало резкую критику пользователей.
Фото с личной страницы Дмитрия Сопотова.
Напомним, 13 ноября в социальных сетях появился видеоролик, на котором экс-глава района вступил в конфликт с сотрудниками ГИБДД, используя нецензурную лексику. По этому факту губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил провести служебную проверку в отношении Дмитрия Сопотова.

«Я искренне сожалею о произошедшем. Приношу свои извинения сотрудникам полиции и жителям Печорского района», - приводит слова экс-главы района пресс-службе администрации региона. По этическим основаниям, считаю невозможным продолжать далее свою работу на посту главы района».

Также Дмитрий Сопотов посчитал необходимым покинуть пост секретаря местного отделения партии «Единая Россия» и сообщил, что уже был на встрече с губернатором, на которой проинформировал о своём решении.

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