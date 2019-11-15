После скандала с матерным видео глава Печорского района сложил с себя полномочия

Дмитрий Сопотов сложил с себя полномочия главы Печорского района.
Дмитрий Сопотов сложил с себя полномочия главы Печорского района.
«Я искренне сожалею о произошедшем. Приношу свои извинения сотрудникам полиции и жителям Печорского района», - приводит слова экс-главы района пресс-службе администрации региона. По этическим основаниям, считаю невозможным продолжать далее свою работу на посту главы района».
Также Дмитрий Сопотов посчитал необходимым покинуть пост секретаря местного отделения партии «Единая Россия» и сообщил, что уже был на встрече с губернатором, на которой проинформировал о своём решении.