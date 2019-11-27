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Общество

«Храни вас Бог»: обматеривший полицейского глава Печорского района попрощался в соцсетях

27 ноября 2019 года, 10:17

Экс-глава Печорского района Дмитрий Сопотов, ставший фигурантов уголовного дела из-за видео с оскорблением полицейских, написал прощальный пост на своей страничке в «Инстаграм».

«Храни вас Бог»: обматеривший полицейского глава Печорского района попрощался в соцсетях
Главу Печорского района отправили в отставку.
Фото с личной страницы Дмитрия Сопотова.
«Старался работать со своими единомышленниками для жителей Печорского района. Всем спасибо, удачи и здоровья! Храни вас Бог!», - написал он.

«Храни вас Бог»: обматеривший полицейского глава Печорского района попрощался в соцсетях
На снимке можно насчитать около 30 поощрительных документов.
Фото с личной страницы Дмитрия Сопотова.
Своё сообщение бывший чиновник сопроводил фотографией. На снимке запечатлён широкий стол, на котором по всей площади разложены почётные грамоты и благодарственные письма, адресованные Дмитрию Сопотову. Кроме того, бывший чиновник посчитал нужным поместить в кадр настольный триколор, спортивные кубки, фотографию (судя по всему семейную), а также несколько православных икон.

Напомним, 13 ноября в социальных сетях и региональных средствах массовой информации появился видеоролик, на котором Дмитрий Сопотов, будучи главой Печорского района, используя матерные выражения, разговаривает с сотрудниками ГИБДД.

В связи по поручению главы региона Псковской области Михаила Ведерникова была инициирована служебная проверка, к которой тут же подключилось областное УМВД.

После разгоревшейся шумихи Дмитрий Сопотов принял решение сложить с себя полномочия главы Печорского района. 26 ноября в рамках очередной сессии областного Собрания депутатов 12 из 13 парламентариев проголосовали отставку Сопотова. Исполняющим полномочия главы района стала его заместитель Марина Егорова.

Сейчас против бывшего печорского чиновника возбуждено уголовное дело.

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