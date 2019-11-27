«Храни вас Бог»: обматеривший полицейского глава Печорского района попрощался в соцсетях

Экс-глава Печорского района Дмитрий Сопотов, ставший фигурантов уголовного дела из-за видео с оскорблением полицейских, написал прощальный пост на своей страничке в «Инстаграм» .

Напомним, 13 ноября в социальных сетях и региональных средствах массовой информации появился видеоролик, на котором Дмитрий Сопотов, будучи главой Печорского района, используя матерные выражения, разговаривает с сотрудниками ГИБДД.

В связи по поручению главы региона Псковской области Михаила Ведерникова была инициирована служебная проверка, к которой тут же подключилось областное УМВД.

После разгоревшейся шумихи Дмитрий Сопотов принял решение сложить с себя полномочия главы Печорского района. 26 ноября в рамках очередной сессии областного Собрания депутатов 12 из 13 парламентариев проголосовали отставку Сопотова. Исполняющим полномочия главы района стала его заместитель Марина Егорова.

Сейчас против бывшего печорского чиновника возбуждено уголовное дело.