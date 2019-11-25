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Происшествия

Печорский чиновник стал фигурантом уголовного дела после видео с оскорблением полицейского

25 ноября 2019 года, 14:50

В Псковской области возбуждено уголовное дело в отношении главы Печорского района Дмитрия Сопотова. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного СУ СК.

Печорский чиновник стал фигурантом уголовного дела после видео с оскорблением полицейского
Экс-глава района вступил в конфликт с сотрудниками ГИБДД.
Фото с личной страницы Дмитрия Сопотова.
По версии следствия, вечером 31 мая нынешнего года подозреваемый находился у приёмного покоя в Печорской районной больнице. Здесь он прилюдно оскорбил сотрудника ГИБДД, который намеревался составить административный протокол в отношении его нетрезвого знакомого, управлявшего автомобилем.

Спустя несколько месяцев в социальных сетях появился видеоролик, на котором глава Печорского района с использованием нецензурной лексики разговаривает с полицейским, исполняющим должностные обязанности.

По этому факту губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил провести служебную проверку в отношении Дмитрия Сопотова. 

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