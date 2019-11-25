Печорский чиновник стал фигурантом уголовного дела после видео с оскорблением полицейского

В Псковской области возбуждено уголовное дело в отношении главы Печорского района Дмитрия Сопотова. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного СУ СК.
В Псковской области возбуждено уголовное дело в отношении главы Печорского района Дмитрия Сопотова. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного СУ СК.
Спустя несколько месяцев в социальных сетях появился видеоролик, на котором глава Печорского района с использованием нецензурной лексики разговаривает с полицейским, исполняющим должностные обязанности.
По этому факту губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил провести служебную проверку в отношении Дмитрия Сопотова.