Печорский чиновник стал фигурантом уголовного дела после видео с оскорблением полицейского

В Псковской области возбуждено уголовное дело в отношении главы Печорского района Дмитрия Сопотова. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного СУ СК.

По версии следствия, вечером 31 мая нынешнего года подозреваемый находился у приёмного покоя в Печорской районной больнице. Здесь он прилюдно оскорбил сотрудника ГИБДД, который намеревался составить административный протокол в отношении его нетрезвого знакомого, управлявшего автомобилем.

Спустя несколько месяцев в социальных сетях появился видеоролик, на котором глава Печорского района с использованием нецензурной лексики разговаривает с полицейским, исполняющим должностные обязанности.

По этому факту губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил провести служебную проверку в отношении Дмитрия Сопотова.