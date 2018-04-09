Класс от Немова

Почти неделю в Псковской области по приглашению врио губернатора Михаила Ведерникова провел легенда мировой гимнастики, тот самый великий Алексей Немов – четырехкратный олимпийский чемпион. Одним из центров его визита были выбраны Великие Луки, где спортсмен, а ныне еще и редактор журнала «Большой спорт», провел мастер-класс для юных гимнастов региона в зале ВЛГАФКа, где побывал спортивный обозреватель «Псковской правды». Михаил Ведерников и Алексей Немов провели в Великих Луках пасхальное воскресенье. Отдельно от Пасхи визит Ведерникова и Немова в южную столицу рассматривать невозможно. И врио, и гимнаст могли бы остаться дома со своими семьями, но все-таки приняли решение, что мастер-класс должен состояться. Как раз поэтому первым пунктом назначения в Великих Луках был не гимнастический зал, а Свято-Вознесенский кафедральный собор. Здесь врио пожелал епископу Великолукскому и Невельскому Сергию сил в служении, а владыка, в свою очередь, преподнес гостям пасхальные подарки.

ГОРЯЩИЕ ГЛАЗА

Именно с теплых слов поздравлений начался и мастер-класс Немова для воспитанников великолукской детско-юношеской спортивной школы № 1 «Атлетика». Общая разминка, а затем Алексей Немов дал гимнастам советы по отработке упражнений на параллельных и разновеликих брусьях, кольцах и других спортивных снарядах. Отвечая на вопросы из зала, знаменитый спортсмен рассказал, что его любимым снарядом является перекладина, а сложнее всего ему всегда давались кольца, на которых ему приходилось много работать, чтобы попасть в сборную страны, потому что он был худым и высоким. - Но я очень много работал над собой, чтобы добиться всего, - рассказал гимнаст родителям и детям. – И вы тоже должны быть трудолюбивыми, честными и уважать противников, чтобы стать чемпионами.

Одна из мам поблагодарила чемпиона за визит в Великие Луки. «Для детей это большая поддержка, они навсегда запомнят эту встречу и с еще большим желанием и усилиями будут заниматься спортом», — отметила она. В завершение встречи Алексей Немов сфотографировался со спортсменами и раздал поклонникам автографы на память. - Я посмотрел на детей, уровень очень неплохой. Но для того, чтобы развиваться, нужно им уделять внимание. Я готов помогать и пользоваться любой возможностью, чтобы быть полезным вашему региону, — сказал Алексей Немов. Он также выразил благодарность Михаилу Ведерникову за приглашение и возможность посетить Псковскую область: «Я первый раз здесь и благодарен за это судьбе. К сожалению, я выезжаю в регионы не так часто, как хотелось бы. По-моему, у нас все получилось хорошо». А Михаил Ведерников заверил, что визиты выдающихся личностей в Псковский регион станут доброй традицией: - Мы видели сегодня в зале горящие глаза ребят. Для них важно прикоснуться к людям, которые добились высоких результатов, получить от них совет, подсказку. Эту практику мы будем продолжать.

НАУКА СПОРТА

Гостей ждала экскурсия в Научно-исследовательский институт проблем спорта и оздоровительной физической культуры при академии. Институт, где проходил мастер-класс, оснащен высококлассным современным оборудованием, предназначенным для изучения физических возможностей спортсменов, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. С помощью специальной аппаратуры здесь проводятся диагностические исследования дыхательной, сердечно-сосудистой, мышечной и центральной нервной систем человека во время различных видов физической нагрузки. Результаты этих исследований используются для оптимизации тренировочного процесса спортсменов и повышения их технической подготовленности. Проректор по научно-исследовательской работе, доктор биологических наук, заслуженный работник физической культуры Руслан Гордничев рассказал, что институт активно сотрудничает с ведущими российскими исследовательскими центрами и Калифорнийским университетом. Великолукская академия, по его словам, является лидером по научно-публикаторской активности, в том числе за рубежом, среди спортивных вузов России.