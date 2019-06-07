Балонная почта будет работать в городе на Ловати в день открытия Встречи воздухоплавателей

В день открытия Встречи воздухоплавателей будет работать баллонная почта. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках.

В нынешнем году необычное послание можно будет отправить 12 июня, в день открытия Встречи. Для отправки письма нужно будет обратиться к сотрудникам почты, которые с 12.00 будут работать в выездном киоске возле Летней эстрады. Письма и открытки получат отметку штемпелем спецгашения с символикой 24-й Международной встречи воздухоплавателей.