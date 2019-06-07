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Общество

Балонная почта будет работать в городе на Ловати в день открытия Встречи воздухоплавателей

7 июня 2019 года, 09:37

В день открытия Встречи воздухоплавателей будет работать баллонная почта. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках.

В нынешнем году необычное послание можно будет отправить 12 июня, в день открытия Встречи. Для отправки письма нужно будет обратиться к сотрудникам почты, которые с 12.00 будут работать в выездном киоске возле Летней эстрады. Письма и открытки получат отметку штемпелем спецгашения с символикой 24-й Международной встречи воздухоплавателей.

Пилотом аэростата, который будет доставлять почту, станет великолучанин Александр Талалуев.
Фото Игоря Шелапутина.
После отправления писем баллонной почтой штемпель спецгашения с символикой Встречи передадут в отделение почты (улица Некрасова, дом 1), где до 16 июня его можно будет поставить на любое письмо или открытку.

Напомним, что 24-я Международная встреча воздухоплавателей пройдёт в Великих Луках с 11 по 17 июня.

Отметим, что 12 июня великолучанам и туристам презентуют неофициальный гимн Встречи воздухоплавателей.

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