Четыре кита

Начала лета ждут с нетерпением и взрослые, и дети. Всем без исключения хочется отдохнуть от рабочих будней, отправившись в увлекательное путешествие за яркими впечатлениями. Благо июнь щедр на громкие, крупные события и не придется далеко уезжать, ведь все они пройдут на нашей родной Псковской земле.

ВСТРЕЧА ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЕЙ

Великим Лукам в нынешнем году выпала честь принимать одно из самых масштабных событий в стране — юбилейный 25-й чемпионат России по воздухоплавательному спорту, который соберет не только сильнейших российских аэронавтов и их зарубежных коллег, но и легендарных авиаторов современности. К ним относится почетный президент Международной федерации авиационного спорта Джон Груббстрем. Джон посетит город на Ловати в качестве президента международного жюри соревнований. Рейтинговое состязание российских аэронавтов пройдет с 11 по 17 июня. В эти дни десятки разноцветных воздушных шаров, которые уже стали визитной карточкой города, поднимутся в небо и подарят всем желающим незабываемые впечатления. Ежегодно праздник воздухоплавания привлекает внимание тысяч восторженных туристов со всех уголков света. Для тех, кто 11 июня не сможет присутствовать на соревновании «кей-граб» (его цель — попытаться с высоты попасть шариком в небольшую корзину, установленную на катамаране. — Прим. ред.) и торжественном открытии праздника, будет организована онлайн-трансляция на сайте iLuki.ru. Имя нового чемпиона России по воздухоплавательному спорту огласят 17 июня на церемонии закрытия 25-й Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках в 17.00. Завершится праздник ночным свечением аэростатов на площади Ленина.

ГАНЗЕЙСКАЯ РЕГАТА

С 11 по 17 июня на Псковском озере состоятся международные соревнования «Ганзейская Псковская парусная регата» в рамках официальных мероприятий XVI Псковской парусной регаты. Соревнования проводятся в преддверии 39-го Международного фестиваля «Ганзейские дни Нового времени», который пройдет в городе Пскове с 26 по 30 июня. Честное слово и живые контакты, справедливость и достойное соперничество — эти принципы являлись основой более чем 300-летнего существования исторического Ганзейского союза, соединявшего водными путями Балтики соседние страны, и составляют «дух» Ганзейского союза Нового времени. «Честь и доверие» — девиз нынешних соревнований. В рамках официальных мероприятий XVI Псковской парусной регаты с 11 по 17 июня 2019 года запланировано проведение международных, межрегиональных, региональный соревнований и Кубок России.

ДНИ ПУШКИНСКОЙ ПОЭЗИИ

Планируется, что Всероссийский Пушкинский праздник поэзии на Псковской земле, который не так давно сменил название на Дни Пушкинской поэзии и русской культуры, пройдет с 6 по 9 июня. Праздник начнется 6 июня, в день рождения Александра Сергеевича, возложением цветов к памятнику поэту в Пскове. В этот же день в Пушкинских Горах заработает научно-практическая конференция «Размышляя над пушкинским словом: крестьянские образы, мотивы и духовно-нравственные ценности в творчестве Пушкина». В 12.00 на могиле поэта в Святогорском монастыре состоится лития. В 14.00 в музее-заповеднике «Михайловское» откроется выставка из фондов Пушкинского Заповедника и литературного музея Пушкинского дома «Пушкинские юбилеи». 7 июня в Пскове в 18.30 пройдет Пушкинский бал, а в 20.00 откроется международная конференция учителей словесности. Основной день празднеств намечен на 8 июня. В сельце Михайловском на поэтической поляне с 11.00 до 21.00 развернутся тематические площадки: почтовый городок, литературно-поэтическая, музыкальная, фольклорная зоны, книжный форум, пленэр, лагерь реконструкторов, ярмарка умельцев и мастеров, выставочное пространство, площадка «Ленфильма», обжорные ряды. В 10.30 состоится лития на могиле Пушкина, а в 11.00 пройдет парад участников и гостей праздника. Ожидается, что открывать парад будут 220 Пушкиных. 9 июня мероприятие закроет музыкальный спектакль «Евгений Онегин» в Большом концертном зале Псковской областной филармонии. Всероссийский Пушкинский праздник поэзии проходит на Псковщине более 50 лет. В советские времена он собирал до 80 тысяч гостей, затем интерес к нему угас. Сейчас цель организаторов — возродить популярность мероприятия.

ИСАБОРГ