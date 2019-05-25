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Культура / Событие

Четыре кита

О самых ожидаемых событиях ближайшего месяца рассказывает «Псковская правда»

Текст:
Алексей Кедров
25 мая 2019 года, 09:00
Фото: Андрей Степанов
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Начала лета ждут с нетерпением и взрослые, и дети. Всем без исключения хочется отдохнуть от рабочих будней, отправившись в увлекательное путешествие за яркими впечатлениями. Благо июнь щедр на громкие, крупные события и не придется далеко уезжать, ведь все они пройдут на нашей родной Псковской земле.

ВСТРЕЧА ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЕЙ

Великим Лукам в нынешнем году выпала честь принимать одно из самых масштабных событий в стране — юбилейный 25-й чемпионат России по воздухоплавательному спорту, который соберет не только сильнейших российских аэронавтов и их зарубежных коллег, но и легендарных авиаторов современности. К ним относится почетный президент Международной федерации авиационного спорта Джон Груббстрем. Джон посетит город на Ловати в качестве президента международного жюри соревнований.

Рейтинговое состязание российских аэронавтов пройдет с 11 по 17 июня. В эти дни десятки разноцветных воздушных шаров, которые уже стали визитной карточкой города, поднимутся в небо и подарят всем желающим незабываемые впечатления. Ежегодно праздник воздухоплавания привлекает внимание тысяч восторженных туристов со всех уголков света.

Для тех, кто 11 июня не сможет присутствовать на соревновании «кей-граб» (его цель — попытаться с высоты попасть шариком в небольшую корзину, установленную на катамаране. — Прим. ред.) и торжественном открытии праздника, будет организована онлайн-трансляция на сайте iLuki.ru.

Имя нового чемпиона России по воздухоплавательному спорту огласят 17 июня на церемонии закрытия 25-й Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках в 17.00. Завершится праздник ночным свечением аэростатов на площади Ленина.

ГАНЗЕЙСКАЯ РЕГАТА

С 11 по 17 июня на Псковском озере состоятся международные соревнования «Ганзейская Псковская парусная регата» в рамках официальных мероприятий XVI Псковской парусной регаты. Соревнования проводятся в преддверии 39-го Международного фестиваля «Ганзейские дни Нового времени», который пройдет в городе Пскове с 26 по 30 июня.

Честное слово и живые контакты, справедливость и достойное соперничество — эти принципы являлись основой более чем 300-летнего существования исторического Ганзейского союза, соединявшего водными путями Балтики соседние страны, и составляют «дух» Ганзейского союза Нового времени. «Честь и доверие» — девиз нынешних соревнований.

В рамках официальных мероприятий XVI Псковской парусной регаты с 11 по 17 июня 2019 года запланировано проведение международных, межрегиональных, региональный соревнований и Кубок России.

ДНИ ПУШКИНСКОЙ ПОЭЗИИ

Планируется, что Всероссийский Пушкинский праздник поэзии на Псковской земле, который не так давно сменил название на Дни Пушкинской поэзии и русской культуры, пройдет с 6 по 9 июня.

Праздник начнется 6 июня, в день рождения Александра Сергеевича, возложением цветов к памятнику поэту в Пскове. В этот же день в Пушкинских Горах заработает научно-практическая конференция «Размышляя над пушкинским словом: крестьянские образы, мотивы и духовно-нравственные ценности в творчестве Пушкина». В 12.00 на могиле поэта в Святогорском монастыре состоится лития. В 14.00 в музее-заповеднике «Михайловское» откроется выставка из фондов Пушкинского Заповедника и литературного музея Пушкинского дома «Пушкинские юбилеи».

7 июня в Пскове в 18.30 пройдет Пушкинский бал, а в 20.00 откроется международная конференция учителей словесности.

Основной день празднеств намечен на 8 июня. В сельце Михайловском на поэтической поляне с 11.00 до 21.00 развернутся тематические площадки: почтовый городок, литературно-поэтическая, музыкальная, фольклорная зоны, книжный форум, пленэр, лагерь реконструкторов, ярмарка умельцев и мастеров, выставочное пространство, площадка «Ленфильма», обжорные ряды. В 10.30 состоится лития на могиле Пушкина, а в 11.00 пройдет парад участников и гостей праздника. Ожидается, что открывать парад будут 220 Пушкиных.

9 июня мероприятие закроет музыкальный спектакль «Евгений Онегин» в Большом концертном зале Псковской областной филармонии.

Всероссийский Пушкинский праздник поэзии проходит на Псковщине более 50 лет. В советские времена он собирал до 80 тысяч гостей, затем интерес к нему угас. Сейчас цель организаторов — возродить популярность мероприятия.

ИСАБОРГ

Двенадцатый фестиваль раннесредневековой культуры «Исаборг» традиционно не изменяет привычному месту проведения — территории Труворова городища близ поселка Старый Изборск. Вот только проведение «Исаборга» в этом году пришлось перенести на месяц раньше (31 мая — 2 июня) из-за того, что по срокам оно совпадало с международным фестивалем «Ганзейские дни Нового времени», который Псков будет принимать с 26 по 30 июня.

Участниками «Исаборга» на этот раз станут более 150 реконструкторов, представляющих клубы Москвы, Санкт-Петербурга, Соснового Бора, Таллина (Эстония), Жуковского и Пскова.

В пятницу, 31 мая, в 11.00 на Труворовом городище развернется программа для зрителей и гостей фестиваля. После официального открытия исторического лагеря гости мероприятия смогут не только наблюдать за воссозданием средневековых технологических процессов, но и принять в них участие: чесать шерсть, мять и трепать лен, прясть, ткать, шить, красить. Одновременно с производством одежды будут изготавливаться необходимые для женского рукоделия предметы: грузила для ткацкого станка, иглы и бердо.

В программе «Исаборга» также запланировано несколько кулинарных конкурсов и лучные турниры.

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