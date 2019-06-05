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Спорт

Неофициальный гимн Встречи воздухоплавателей презентуют великолучанам 12 июня

5 июня 2019 года, 09:42

У Встречи воздухоплавателей в городе на Ловати появился неофициальный гимн – песня «Летят над городом шары». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках.

Песня «Летят над городом шары» - лиричная композиция о синем небе над Ловатью, где в июне плывут корабли.
Фото Ольги Рябовичевой.
Песня «Летят над городом шары» - совместное произведение великолучан Зои Поташевой и Сергея Копаева. Идея о создании композиции принадлежит администратору Встречи Владимир Малышев.

Услышать неофициальный гимн в исполнении одного из его создателей великолучане и гости город смогут 12 июня во время торжественной церемонии открытия Встречи воздухоплавателей на Летней эстраде.

Напомним, что 24-я Международная встреча воздухоплавателей пройдёт в Великих Луках с 11 по 17 июня.

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