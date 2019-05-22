Андрей Царев: Фестиваль «Другое искусство» - не только зрелище, но и реабилитация

- Фестиваль «Другое искусство» - не только зрелище, но и реабилитация, - считает директор Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения Андрей Царев. - Главная цель фестиваля объединить людей, несмотря на то, что мы все разные. Участники фестиваля волнуются и реагируют на признание, как любые артисты. Благодаря фестивалю люди с особенностями развития входят в жизнь общества, становятся более независимыми.

С 22 по 25 мая в Псковской области проходит 4-й международный фестиваль людей с особенностями развития «Другое искусство». В этом году к нам приехали творческие коллективы из России, Польши, Латвии, Великобритании и Израиля. В их составе люди с особенностями развития, профессиональные артисты, художники, педагоги, деятели искусства. В рамках фестиваля пройдут концерты, выставки, спектакли и мастер-классы.

Подробную программу фестиваля смотрите здесь.