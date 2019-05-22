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Общество

Дмитрий Месхиев: На «Другое искусство» пустим и тех, кому не достанется пригласительного

22 мая 2019 года, 15:17

С 22 по 25 мая в Псковской области проходит 4-й международный фестиваль людей с особенностями развития «Другое искусство». В этом году к нам приехали творческие коллективы из России, Польши, Латвии, Великобритании и Израиля. В их составе люди с особенностями развития, профессиональные артисты, художники, педагоги, деятели искусства. В рамках фестиваля пройдут концерты, выставки, спектакли и мастер-классы, кинопоказы, благотворительный аукцион.  

- Научить аутиста играть на сцене или сделать спектакль со слепыми ребятами очень непросто, поэтому обмен опытом между преподавателями очень ценен, - сказал автор и продюсер фестиваля, худрук псковского драмтеатра, режиссер Дмитрий Месхиев, сегодня 22 мая, на пресс-конференции. - Поэтому часть мероприятий мы проводим в центре лечебной педагогики. Участники тоже смотрят на творчество друг друга, и это для них очень важно. Поэтому наш фестиваль уникален. 

Основными площадками фестиваля  псковский театр драмы и центр лечебной педагогики.

Вход на все мероприятия свободный. Пригласительные билеты в кассе театра. 

- Но даже, если вы придете без пригласительного, мы найдем возможность вас разместить, -обещают организаторы. 

Подробную программу фестиваля смотрите здесь.

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