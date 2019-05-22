Объявлена программа международный фестиваль «Другое искусство – 2019» в Пскове

В Пскове с 22 по 25 мая театральные коллективы из России и Европы представят спектакли в рамках IV Международного фестиваля людей с особенностями развития – «Другое искусство».

С 14 ПО 17 МАЯ

Практический семинар по изготовлению специализированной мебели по технологии «Папье-маше» (Актовый зал, Центр лечебной педагогики, ул. Я. Райниса, 56).

С 19 ПО 23 МАЯ

Мастер-класс «Анима-Верите». Ведущие: Ольга Гольцер, Макс Эпштейн. Студия анимации «Wild kids» (Иерусалим). Участники: Учащиеся специальной (коррекционной) общеобразовательной школы № 1 VIII вида. Мастер-класс «Приключения героя». Ведущие: Владимир Рудак (Петрозаводск), Елена Ястребова (Псков). Участники: Учащиеся специальной (коррекционной) общеобразовательной школы № 4 VI вида.

22 МАЯ

19:00 - Кинопоказ «Святилище». Ирландия, 18+ (Городской культурный центр, пл. Победы, 1).

23 МАЯ

11:00 - «Творческие мастер-классы». Открытие фотовыставки. ОРООИ «Планета друзей» (Омск).(Городской культурный центр, пл. Победы, 1). 12:00 - Открытие выставки «Умеем и делаем!». Школа «Веркенроде» (г. Грусбек, Нидерланды). (Актовый зал, Центр лечебной педагогики, ул. Я. Райниса, 56). 17:00 - Открытие баннерной выставки. Студия «Я и Ты» (Псков). (Пешеходная часть улицы Пушкина). 17:00 - Уличное танцевальное шоу «Грани». Интегрированный театр-студия «Круг II» (Москва). (Пешеходная часть улицы Пушкина). 18:00 - Открытие выставки «Земля, огонь, вода и небо». Благотворительная организация АНО «Новые перспективы» (Санкт-Петербург). (Галерея «Цех», Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина, ул. Пушкина, 13). 18:30 - Торжественное открытие фестиваля «Другое искусство». Театральная студия «Я и Ты» (Псков). (Большая сцена, Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина, ул. Пушкина, 13). 19:00 - Концертная программа. Оркестр «Вита Актива» Польской ассоциации содействия людям с ограниченными интеллектуальными возможностями (Гданьск, Польша). (Большая сцена, Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина, ул. Пушкина, 13).

24 МАЯ

11:00 - Ярмарка «Путешествие вещей» (до 18:00). (Детский парк). 11:00 - Мастер-класс Владимира Рудака (Петрозаводск). («Медиа-холл», Театрально-концертная дирекция Псковской области, ул. Пушкина, 13). 12:00 - Мастер-класс Кристины Кузьминой (Санкт-Петербург). (Галерея «Цех», Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина, ул. Пушкина, 13). 13:00 - Спектакль «Высокие карзики» (режиссер Анвар Либабов). Филимонковский детский дом (Москва). (Малая сцена, Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина, ул. Пушкина, 13). 15:00 - Спектакль «Один». Театральная студия «Саулессвеце» (Рига, Латвия). (Малая сцена, Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина, ул. Пушкина, 13). 17:00 - Спектакль «Слон Хортон». Театральная мастерская «Планета друзей» (Омск). (Малая сцена, Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина, ул. Пушкина, 13). 17:00 - Мастер-класс Анвара Либабова (Санкт-Петербург). («Медиа-холл», Театрально-концертная дирекция Псковской области, ул. Пушкина, 13). 18:30 - Открытие выставки «Фиолетовая экспрессия». Ирина Поволоцкая (Москва). При поддержке Фонда «Соединение». (Музей театра, Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина, ул. Пушкина, 13). 19:00 - Спектакль «Сны Пиросмани». «Упсала-Цирк» (Санкт-Петербург). (Большая сцена, Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина, ул. Пушкина, 13). 19:30 - Кинопоказ фильма «Барабанщик и вратарь». Ирландия, 16+. («Медиа-холл», Театрально-концертная дирекция Псковской области, ул. Пушкина, 13).

25 МАЯ