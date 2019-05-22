Объявлена программа международный фестиваль «Другое искусство – 2019» в Пскове

В Пскове с 22 по 25 мая театральные коллективы из России и Европы представят спектакли в рамках IV Международного фестиваля людей с особенностями развития – «Другое искусство».
В Пскове с 22 по 25 мая театральные коллективы из России и Европы представят спектакли в рамках IV Международного фестиваля людей с особенностями развития – «Другое искусство».
Практический семинар по изготовлению специализированной мебели по технологии «Папье-маше» (Актовый зал, Центр лечебной педагогики, ул. Я. Райниса, 56).
Мастер-класс «Анима-Верите». Ведущие: Ольга Гольцер, Макс Эпштейн. Студия анимации «Wild kids» (Иерусалим). Участники: Учащиеся специальной (коррекционной) общеобразовательной школы № 1 VIII вида.
Мастер-класс «Приключения героя». Ведущие: Владимир Рудак (Петрозаводск), Елена Ястребова (Псков). Участники: Учащиеся специальной (коррекционной) общеобразовательной школы № 4 VI вида.
12:00 - Открытие выставки «Умеем и делаем!». Школа «Веркенроде» (г. Грусбек, Нидерланды). (Актовый зал, Центр лечебной педагогики, ул. Я. Райниса, 56).
17:00 - Открытие баннерной выставки. Студия «Я и Ты» (Псков). (Пешеходная часть улицы Пушкина).
17:00 - Уличное танцевальное шоу «Грани». Интегрированный театр-студия «Круг II» (Москва). (Пешеходная часть улицы Пушкина).
18:00 - Открытие выставки «Земля, огонь, вода и небо». Благотворительная организация АНО «Новые перспективы» (Санкт-Петербург). (Галерея «Цех», Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина, ул. Пушкина, 13).
18:30 - Торжественное открытие фестиваля «Другое искусство». Театральная студия «Я и Ты» (Псков). (Большая сцена, Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина, ул. Пушкина, 13).
19:00 - Концертная программа. Оркестр «Вита Актива» Польской ассоциации содействия людям с ограниченными интеллектуальными возможностями (Гданьск, Польша). (Большая сцена, Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина, ул. Пушкина, 13).
11:00 - Мастер-класс Владимира Рудака (Петрозаводск). («Медиа-холл», Театрально-концертная дирекция Псковской области, ул. Пушкина, 13).
12:00 - Мастер-класс Кристины Кузьминой (Санкт-Петербург). (Галерея «Цех», Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина, ул. Пушкина, 13).
13:00 - Спектакль «Высокие карзики» (режиссер Анвар Либабов). Филимонковский детский дом (Москва). (Малая сцена, Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина, ул. Пушкина, 13).
15:00 - Спектакль «Один». Театральная студия «Саулессвеце» (Рига, Латвия). (Малая сцена, Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина, ул. Пушкина, 13).
17:00 - Спектакль «Слон Хортон». Театральная мастерская «Планета друзей» (Омск). (Малая сцена, Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина, ул. Пушкина, 13).
17:00 - Мастер-класс Анвара Либабова (Санкт-Петербург). («Медиа-холл», Театрально-концертная дирекция Псковской области, ул. Пушкина, 13).
18:30 - Открытие выставки «Фиолетовая экспрессия». Ирина Поволоцкая (Москва). При поддержке Фонда «Соединение». (Музей театра, Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина, ул. Пушкина, 13).
19:00 - Спектакль «Сны Пиросмани». «Упсала-Цирк» (Санкт-Петербург). (Большая сцена, Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина, ул. Пушкина, 13).
19:30 - Кинопоказ фильма «Барабанщик и вратарь». Ирландия, 16+. («Медиа-холл», Театрально-концертная дирекция Псковской области, ул. Пушкина, 13).
11:00 - Музыкальный мастер-класс Мариса Жагарса (Рига). (Галерея «Цех», Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина, ул. Пушкина, 13).
12:00 - Презентация результатов работы анимационных команд. «Анима-Верите» Ольга Гольцер, Макс Эпштейн. Студия анимации «Дикие дети» (Иерусалим). «Приключения героя» Владимир Рудак (Петрозаводск), Елена Ястребова (Псков). («Медиа-холл», Театрально-концертная дирекция Псковской области, ул. Пушкина, 13).
13:00 - Спектакль «Живые картины». Центр творческих проектов «Инклюзион» (Москва). (Большая сцена, Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина, ул. Пушкина, 13).
15:00 - Спектакль «Фабрика историй» (художественный руководитель постановки Борис Павлович). Фонд «Альма Матер» (Санкт-Петербург). (Малая сцена, Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина, ул. Пушкина, 13).
17:00 - Интерактивное уличное шоу «Птицы». Выступление ансамбля юных барабанщиков. Филимонковский детский дом (Москва). (Территория Центра лечебной педагогики, ул. Я. Райниса, 56).
18:00 - Благотворительный аукцион. (Территория Центра лечебной педагогики, ул. Я. Райниса, 56).
19:00 - Уличный концерт «Воздух-джаз».Участники: проект ECEKON Open Sound(Польша), проект «Zero People» (СПб), DJ Кристина Кузьмина (СПб). (Территория Центра лечебной педагогики, ул. Я. Райниса, 56).