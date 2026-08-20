Дом на улице Советской в Пскове признали аварийным и начали расселять

Жителей аварийного дома № 42 на улице Советской в Пскове расселяют в рамках муниципальной программы. Здание получило статус аварийного осенью прошлого года, в эфире радиостанции «Серебряный дождь» сообщил заместитель главы администрации города Виталий Сухинский.
Жильцам предлагают различные варианты переезда, в том числе предоставление жилья из маневренного фонда. Дом на Советской, 42 — один из наиболее крупных аварийных объектов города.
фото Андрея Степанова
Всего в Пскове зарегистрировано шесть аварийных многоквартирных домов. В основном это небольшие малоэтажные здания площадью от 150 до 200 квадратных метров, включая дома барачного типа в поселковых зонах.
«Каждый год по дому-два мы расселяем», — отметил Виталий Сухинский.
Завершить расселение всех домов, признанных аварийными на данный момент, планируют к 2031 году. При этом в администрации отмечают, что проблема остается актуальной: старые здания продолжают ветшать, поэтому список аварийных домов может пополняться.