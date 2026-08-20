Снижение числа киберпреступлений фиксируется в Псковской области

В Псковской области отмечено снижение числа преступлений в информационно-телекоммуникационной-сфере, но злоумышленники используют все более сложные схемы. Об этом в своем официальном канале в национальном мессенджере MAX по итогам заседания регионального Координационного совещания по обеспечению правопорядка сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.
Фото пресс-службы правительства Псковской области
По его словам, несмотря на позитивную динамику, особое внимание власти уделяют защите самых уязвимых категорий граждан – детей и пожилых людей. Для профилактики ведут непрерывную просветительскую работу через различные каналы связи с привлечением общественников, волонтеров и дружинников.
Кроме того, на совещании были проанализированы итоги проверок реализации национальных проектов. Как отметил Михаил Ведерников, для снижения рисков ошибок необходимо усилить методическое сопровождение заказчиков.
Фото пресс-службы правительства Псковской области
В завершение заседания были рассмотрены вопросы обеспечения безопасности в дни проведения выборов, которые состоятся 18, 19 и 20 сентября, добавил губернатор.