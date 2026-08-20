Снижение числа киберпреступлений фиксируется в Псковской области

В Псковской области отмечено снижение числа преступлений в информационно-телекоммуникационной-сфере, но злоумышленники используют все более сложные схемы. Об этом в своем официальном канале в национальном мессенджере MAX по итогам заседания регионального Координационного совещания по обеспечению правопорядка сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

По его словам, несмотря на позитивную динамику, особое внимание власти уделяют защите самых уязвимых категорий граждан – детей и пожилых людей. Для профилактики ведут непрерывную просветительскую работу через различные каналы связи с привлечением общественников, волонтеров и дружинников.

Кроме того, на совещании были проанализированы итоги проверок реализации национальных проектов. Как отметил Михаил Ведерников, для снижения рисков ошибок необходимо усилить методическое сопровождение заказчиков.