В Пскове открыли еще один асфальтобетонный завод

Новый асфальтобетонный завод открыли на улице Пожиговской в Пскове. В среду, 19 августа, объект посетил губернатор Михаил Ведерников. Об этом сообщает ПАИ.
Новый асфальтобетонный завод открыли на улице Пожиговской в Пскове. В среду, 19 августа, объект посетил губернатор Михаил Ведерников. Об этом сообщает ПАИ.
По словам директора «Псковавтодора» Павла Кипрушева, первую партию произведенных на заводе материалов отправили на ремонт дороги Криушино – Щиглины под Псковом. Он также поблагодарил Михаила Ведерникова за поддержку в строительстве предприятия. «Завод мобильный, он не требует дополнительных фундаментов. Это задел на будущее. В этом сезоне мы подтвердили мощность завода, а на зиму его законсервируют. Всего тут работают десять человек», – добавил директор.
В ходе рабочего визита губернатор вместе со своим заместителем Игорем Шатурным, министром транспорта и дорожного хозяйства Псковской области Станиславом Стармолотовым и главой Пскова Борисом Елкиным осмотрел производственные мощности асфальтобетонного завода, включая сушильный барабан, систему предварительного дозирования материалов, станцию закачки битума и не только.
Реализованный проект Михаил Ведерников оценил положительно.
Необходимость строительства нового асфальтобетонного завода была обусловлена критическим износом действующего предприятия «Амманн» 2002 года выпуска в деревне Подборовье Псковского района. Старый завод, в частности, не справлялся с имеющейся нагрузкой, что создавало высокие риски срыва сезонных дорожных работ.
Закупку нового завода была согласована губернатором и предусмотрена региональным дорожным фондом в 2026 году. Стоимость предприятия превысила 160 млн рублей.
Каждый час предприятия производит 160 тонн асфальтобетонной смеси, что позволит в полном объеме и своевременно достигнуть показателей, установленных региональным проектом по приведению автомобильных дорог в нормативное состояние. Производимая на заводе смесь соответствует современным ГОСТам.