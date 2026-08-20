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Общество

В Пскове открыли еще один асфальтобетонный завод

20 августа 2026 года, 11:18

Новый асфальтобетонный завод открыли на улице Пожиговской в Пскове. В среду, 19 августа, объект посетил губернатор Михаил Ведерников. Об этом сообщает ПАИ.

В Пскове открыли еще один асфальтобетонный завод

Фото Андрея Степанова

По словам директора «Псковавтодора» Павла Кипрушева, первую партию произведенных на заводе материалов отправили на ремонт дороги Криушино – Щиглины под Псковом. Он также поблагодарил Михаила Ведерникова за поддержку в строительстве предприятия. «Завод мобильный, он не требует дополнительных фундаментов. Это задел на будущее. В этом сезоне мы подтвердили мощность завода, а на зиму его законсервируют. Всего тут работают десять человек», – добавил директор.

В ходе рабочего визита губернатор вместе со своим заместителем Игорем Шатурным, министром транспорта и дорожного хозяйства Псковской области Станиславом Стармолотовым и главой Пскова Борисом Елкиным осмотрел производственные мощности асфальтобетонного завода, включая сушильный барабан, систему предварительного дозирования материалов, станцию закачки битума и не только.

В Пскове открыли еще один асфальтобетонный завод

Реализованный проект Михаил Ведерников оценил положительно.

Необходимость строительства нового асфальтобетонного завода была обусловлена критическим износом действующего предприятия «Амманн» 2002 года выпуска в деревне Подборовье Псковского района. Старый завод, в частности, не справлялся с имеющейся нагрузкой, что создавало высокие риски срыва сезонных дорожных работ.

Закупку нового завода была согласована губернатором и предусмотрена региональным дорожным фондом в 2026 году. Стоимость предприятия превысила 160 млн рублей.

Каждый час предприятия производит 160 тонн асфальтобетонной смеси, что позволит в полном объеме и своевременно достигнуть показателей, установленных региональным проектом по приведению автомобильных дорог в нормативное состояние. Производимая на заводе смесь соответствует современным ГОСТам.

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