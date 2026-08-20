В Пскове открыли еще один асфальтобетонный завод

Новый асфальтобетонный завод открыли на улице Пожиговской в Пскове. В среду, 19 августа, объект посетил губернатор Михаил Ведерников. Об этом сообщает ПАИ.

По словам директора «Псковавтодора» Павла Кипрушева, первую партию произведенных на заводе материалов отправили на ремонт дороги Криушино – Щиглины под Псковом. Он также поблагодарил Михаила Ведерникова за поддержку в строительстве предприятия. «Завод мобильный, он не требует дополнительных фундаментов. Это задел на будущее. В этом сезоне мы подтвердили мощность завода, а на зиму его законсервируют. Всего тут работают десять человек», – добавил директор.

В ходе рабочего визита губернатор вместе со своим заместителем Игорем Шатурным, министром транспорта и дорожного хозяйства Псковской области Станиславом Стармолотовым и главой Пскова Борисом Елкиным осмотрел производственные мощности асфальтобетонного завода, включая сушильный барабан, систему предварительного дозирования материалов, станцию закачки битума и не только.