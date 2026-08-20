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Общество / Здоровье

В России младенцев начнут обследовать на миодистрофию Дюшенна и еще пять новых заболеваний

20 августа 2026 года, 11:56

На шесть новых наследственных заболеваний начнут обследовать младенцев в России, пишут РИА Новости со ссылкой на замминистра здравоохранения Евгению Котову.

В России младенцев начнут обследовать на миодистрофию Дюшенна и еще пять новых заболеваний

Фото редакции

По её словам, сейчас ведется работа по включению в программу госгарантий в последующие годы миодистрофии Дюшенна и еще пяти наследственных сложных заболеваний, при которых фонд «Круг добра» обеспечивает детей лекарствами.

В Минздраве отметили, что включить данное обследование в скрининг планируется уже с 2027 года. Туда же будут добавлены анализы на болезнь Гоше, болезнь Краббе, мукополисахаридоз первого типа, а также болезнь Ниманна-Пика типа А/В.

Уточняется, что с апреля этого года новорожденных начали дополнительно обследовать на два заболевания: дефицит декарбоксилазы ароматических L-аминокислот и Х-сцепленную адренолейкодистрофию.

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