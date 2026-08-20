Как ТОС меняют Опочку: 38 грантов и 14 миллионов на благоустройство

Благодаря активности территориальных общественных самоуправлений (ТОС) в Опочецкий муниципальный округ привлечено более 14 миллионов рублей грантовых средств. Всего – 38 побед в конкурсах, и каждая из них – реальные перемены на земле. Об этом «Псковской правде» сообщили в ЗакСобрании Псковской области.

С активными ТОСами встретились заместитель председателя регионального парламента Игорь Дитрих и глава Опочецкого мунокруга Юрий Ильин. Повод – увидеть своими глазами, как живут проекты, рожденные самими жителями.

В деревне Глубокое ТОС «Парк «Возрождение» с проектом «Доступная вода!» полностью обновил водонапорную башню и сети. В Лаптево местное территориальное общественное самоуправление «Лидер» привело в порядок территорию у воинского захоронения, а заброшенный парк превратило в уютное место отдыха.

«ТОС – это не просто формальность, а реальный механизм, который позволяет самим жителям определять, что нужно их деревне, и получать на это финансирование, – подчеркнул вице-спикер парламента Игорь Дитрих. – То, как неравнодушные люди объединяются и меняют пространство вокруг себя, вызывает искреннее уважение».