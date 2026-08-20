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Экономика / Сельское хозяйство

Итоги семи месяцев: лучшие молочные хозяйства Псковской области

20 августа 2026 года, 11:55

Министерство сельского хозяйства Псковской области подвело промежуточные итоги работы региональных молочных ферм в период с января по июль текущего года. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Минсельхоза.

Итоги семи месяцев: лучшие молочные хозяйства Псковской области

Фото редакции

В тройку лидеров по продуктивности стада вошли хозяйства из Гдовского, Печорского и Новосокольнического районов. Абсолютный рекордсмен по надою стало ООО «Гдов Молоко». На 1 августа здесь получили 7293 кг молока на одну фуражную корову, что на 227 кг больше, чем годом ранее. Суммарный надой превысил 8,4 тыс. тонн.

На втором месте расположилось ООО «Печорское молоко» из Печорского района с показателем 7288 кг на корову. Хозяйство показало один из самых высоких приростов – плюс 581 кг к уровню прошлого года. Замыкает тройку ОАО «Красное знамя» из Новосокольнического района (6914 кг на корову). При этом по валу данное хозяйство значительно обошла конкурентов, собрав почти 16 тыс. тонн молока.

Лучшую динамику роста показали СХПК «Ершовский» из Псковского района (+963 кг), ООО «Агрофирма Черская» из Палкинского района (+941 кг) и КФХ Быстров А.М. из Великолукского района (+546 кг). При этом абсолютным лидером по валовым объёмам остаётся ООО «Слактис» в Великих Луках, собравшее более 33,5 тыс. тонн молока.

«Приятно видеть, что многие хозяйства региона – от крупных агрохолдингов до фермерских хозяйств – показывают стабильный рост, модернизируют фермы и увеличивают продуктивность», – отметили в пресс-службе Минсельхоза РФ.

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