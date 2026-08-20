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Политика / Выборы

В Псковской области определили порядок партий в бюллетене на выборах в ЗакСобрание

20 августа 2026 года, 12:00

Избирательная комиссия Псковской области провела жеребьёвку для распределения мест в избирательном бюллетене на выборах депутатов регионального Законодательного Собрания восьмого созыва. Об этом сообщили «Псковской правде» в пресс-службе облизбиркома.

В Псковской области определили порядок партий в бюллетене на выборах в ЗакСобрание

Фото Избирательной комиссии Псковской области

В ходе процедуры определили очерёдность размещения наименований политических партий, зарегистрировавших свои списки кандидатов по единому избирательному округу. Также были распределены места для партийных эмблем, которые будут размещены в бюллетене рядом с названиями объединений.

Партии в бюллетене по результатам жеребьевки будут представлены так:

1. Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Псковской области;

2. Псковское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

3. Псковское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России;

4. Региональное отделение в Псковской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»;

5. Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Псковской области;

6. Региональное отделение Всероссийской политической партии «РОДИНА» в Псковской области»;

7. Политическая партия Коммунистическая партия «Коммунисты России»;

8. КПРФ – Псковское областное отделение Политической партии «Коммунистическая Партия Российской Федерации»;

9. Псковское региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».

Напомним, в этом году голосование будет трехдневным. Выборы пройдут 18, 19 и 20 сентября. Вновь на них будет применяться дистанционное электронное голосование.

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