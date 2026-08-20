Суд вынес приговор жительнице Новоржевского района за попытку покупки наркотиков

Пушкиногорский районный суд признал 37-летнюю жительницу Новоржевского района виновной в покушении на незаконное приобретение наркотиков в крупном размере. Об этом «Псковской правде» сообщили в прокуратуре Псковской области.

Согласно данным следствия, в мае текущего года женщина в ходе переписки с неустановленным лицом договорилась о покупке запрещенного вещества. Она перевела 12,6 тысяч рублей на счет продавца, после чего получила координаты тайников-закладок, расположенных в лесном массиве недалеко от Пушкинских Гор.

Прибыв на место для изъятия наркотика общей массой 1,85 грамма, злоумышленница была задержана полицейскими и не смогла довести преступный умысел до конца.

В отношении фигурантки правоохранителями было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 – части 2 статьи 228 УК РФ (покушение на незаконное приобретение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере).

Суд назначил женщине наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Как подчеркнули в прокуратуре, в течение этого периода осужденная должна своим поведением доказать свое исправление.