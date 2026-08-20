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Общество

В сквере у Рижской гостиницы планируют высадить 15 новых саженцев деревьев

20 августа 2026 года, 10:30

В сквере у Рижской гостиницы в Пскове до 23 августа высадят 15 новых саженцев. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил глава города Борис Елкин.

В сквере у Рижской гостиницы планируют высадить 15 новых саженцев деревьев

Фото из соцсетей Бориса Елкина

Как отметил градоначальник, работы по обновлению зеленой зоны предваряло общественное обсуждение. После того как в сквере начали вырубать старые деревья, возникли споры, и власти приостановили процесс. Повторная дендрологическая экспертиза позволила сохранить пять деревьев – их восстановили и вылечили.

«Уже на этой неделе высаживаем там 15 новых саженцев взамен старых аварийных. Это не «отписка», а живое подтверждение нашего подхода: мы не просто убираем, мы обновляем», – подчеркнул Борис Елкин. Новые саженцы, часть которых была заготовлена в питомнике для осеннего этапа озеленения, заменят аварийные деревья.

Особое внимание на сегодняшний день уделяется качеству посадочного материала и дальнейшему уходу. Чтобы избежать гибели растений, как это случалось в прошлые годы, власти Пскова вводят так называемый «контракт жизненного цикла».

«Подрядчик будет отвечать за приживаемость растений несколько лет. Если дерево засохнет по его вине – заменит за свой счёт», – пояснил градоначальник.

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