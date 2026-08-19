Инвестора ищут для дома-памятника на улице Пушкина в Пскове

Администрация Пскова совместно с Фондом инвестиционного развития Псковской области ищет инвестора для реконструкции дома № 8 на улице Пушкина. Об этом в эфире радиостанции «Серебряного дождя» сообщил заместитель главы администрации города Виталий Сухинский.

Все жильцы дома уже расселены в благоустроенные квартиры. Здание законсервировали, в том числе оформили декоративными элементами оконные и дверные проемы.

Дом является объектом культурного наследия регионального значения, поэтому снести его нельзя. Возможна только реконструкция.

«Сейчас идет поиск инвестора», — отметил Виталий Сухинский. В качестве вариантов дальнейшего использования здания рассматриваются гостиница, коммерческие помещения или жилье.

Всего в Пскове насчитывается шесть аварийных домов. Один из наиболее заметных — дом № 42 на улице Советской, признанный аварийным осенью прошлого года. Его жителей включили в муниципальную программу расселения, им предлагают различные варианты переезда, в том числе размещение в маневренном фонде.