Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Более 900 вывесок в Великих Луках привели в соответствие с дизайн-кодом

20 августа 2026 года, 11:37

Более 900 вывесок в Великих Луках привели в соответствие с дизайн-кодом. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской администрации.

Более 900 вывесок в Великих Луках привели в соответствие с дизайн-кодом

Фото предоставлено администрацией Великих Лук

В Великих Луках продолжается реализация дизайн-кода, который действует с 2022 года. Его цель – сделать наружную рекламу и вывески предприятий аккуратными, единообразными и гармоничными, сохранив при этом исторический облик города.

Депутат Великолукской городской Думы Юлия Ярышкина на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» рассказала, что в первую очередь требования нового стиля затронули центральную часть Великих Лук. Все вывески согласовываются в городской администрации и комитете по градостроительству. Сейчас дизайн-коду соответствует 901 вывеска. При этом депутат отметила, что работу нельзя считать завершённой – предстоит привести к общему знаменателю ещё не один объект.

В администрации Великих Лук также подчеркнули, что в городе регулярно проходят рейды по проверке вывесок. Если специалисты обнаруживают нарушения, владельцам торговых точек и организаций выдают предписания. В случае если требования не выполняются в установленный срок, нарушителей привлекают к административной ответственности. При повторных нарушениях штрафы увеличиваются.

«Дизайн-код призван сделать городскую среду более аккуратной, комфортной и визуально целостной, а также сохранить архитектурный облик Великих Лук», – подчеркнули в пресс-службе городской администрации.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Более 100 тысяч обращений поступило от псковичей через Платформу обратной связи
Начались строительные работы для догазификации деревни Леоново Псковского округа
Почти 26 тысяч жителей Псковской области подали заявки на ДЭГ
Цветы для дорожки к Успению собирают в Псково-Печерском монастыре
«Титан-Полимер» подготовил теплоэнергетическое оборудование к осенне-зимнему периоду
Александр Сорокин проверил ремонт Локнянской школы
В Псковской области контрактникам в войсках БПЛА начнут платить 2,5 млн рублей единовременной выплаты
Псковский режиссер задумал снять фильм об искусстве в эпоху нейросетей
Глава Пскова: Спил деревьев на улице Некрасова – вынужденная мера безопасности

Комментарии

Авторизация
No comments
Истоки перемен

Общество
13 августа 15:05

Истоки перемен

Почему молодежь возвращается в Печоры
Молодо-зелено

Общество / Экология
12 августа 12:23

Молодо-зелено

Как берегут природу Псковской области
«Я хочу вернуться»

Общество / Образование
7 августа 12:31

«Я хочу вернуться»

Псков впечатлил молодежь из-за рубежа