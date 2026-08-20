Более 900 вывесок в Великих Луках привели в соответствие с дизайн-кодом. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской администрации.

В Великих Луках продолжается реализация дизайн-кода, который действует с 2022 года. Его цель – сделать наружную рекламу и вывески предприятий аккуратными, единообразными и гармоничными, сохранив при этом исторический облик города.

Депутат Великолукской городской Думы Юлия Ярышкина на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» рассказала, что в первую очередь требования нового стиля затронули центральную часть Великих Лук. Все вывески согласовываются в городской администрации и комитете по градостроительству. Сейчас дизайн-коду соответствует 901 вывеска. При этом депутат отметила, что работу нельзя считать завершённой – предстоит привести к общему знаменателю ещё не один объект.

В администрации Великих Лук также подчеркнули, что в городе регулярно проходят рейды по проверке вывесок. Если специалисты обнаруживают нарушения, владельцам торговых точек и организаций выдают предписания. В случае если требования не выполняются в установленный срок, нарушителей привлекают к административной ответственности. При повторных нарушениях штрафы увеличиваются.

«Дизайн-код призван сделать городскую среду более аккуратной, комфортной и визуально целостной, а также сохранить архитектурный облик Великих Лук», – подчеркнули в пресс-службе городской администрации.