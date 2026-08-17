Три правила для здорового сердца назвала псковский кардиолог

Заместитель главного врача Псковской областной клинической больницы, кардиолог Алина Кузуб выделила три базовых правила, которые, по ее словам, помогают поддерживать здоровье сердца в течение многих лет. Об этом она рассказала в эфире радиостанции «Серебряного дождя».
Первое правило — регулярно следить за состоянием организма. Врач советует раз в год проходить диспансеризацию: заполнить анкету, измерить артериальное давление и сдать необходимые анализы. На это потребуется несколько часов, однако обследование позволит вовремя заметить возможные риски.
Второе правило — больше двигаться. Для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний не нужно ставить спортивные рекорды, считает специалист. Достаточно уделять 30–40 минут в день прогулкам, плаванию, велосипеду или скандинавской ходьбе. Такая умеренная активность помогает нормализовать давление, контролировать уровень холестерина и поддерживать энергию.
Третье правило — выполнять назначения врача. Если специалист подобрал лечение, не следует самовольно прекращать прием препаратов или заменять медицинские рекомендации советами знакомых и материалами из интернета.
Полный материал - «Рабочего давления не бывает». Кардиолог Кузуб о том, как спасти сердце.