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Общество

Единовременную выплату в 3 млн рублей для контрактников ввели в Псковской области

17 августа 2026 года, 09:21

В Псковской области ввели новую единовременную выплату для контрактников. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в своем канале в мессенджере МАХ.

Единовременную выплату в 3 млн рублей для контрактников ввели в Псковской области

Фото Андрея Степанова

По его словам, с 14 августам всем, кто подпишет контракт о вступлении в ряды Воздушно-Десантных войск, единовременно выплатят 3 млн рублей. Спустя месяц военнослужащие получат еще 250 тысяч рублей. Их контрактники смогут потратить на закупку дополнительной индивидуальной экипировки по личным предпочтениям.

Михаил Ведерников подчеркнул, что общая сумма финансовой помощи военнослужащих составит 3 млн 250 тысяч рублей. И это сверх уже действующих порядка 50 мер поддержки для участников спецоперации и членов их семей.

Губернатор напомнил, что Псковская область – десантный регион, сердце ВДВ. На территории субъекта дислоцируется старейшее соединение Воздушно-десантных войск России – легендарная 76-я дивизия. Президент Владимир Путин называет её одним из самых эффективных и профессиональных подразделений армии.

«Мы гордимся каждым, кто носил и носит голубой берет, и всегда готовы поддержать тех, кто стремится вступить в боевое братство десантников. <…> Присоединяйтесь к боевому братству элиты Российской Армии», – обратил свое внимание глава региона.

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Комментарии

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Бабулечка
13:13 17.08.2026

Нет от губернатора сообщений о героях СВО, как это было два года назад, а герои есть, много на кладбище, к сожалению

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