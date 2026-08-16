Псковский кардиолог призвала не отменять препараты от давления самостоятельно

Пациентам с гипертонией не следует самостоятельно прекращать прием назначенных препаратов, даже если при нормализации давления ухудшается самочувствие, рассказала заместитель главного врача Псковской областной клинической больницы, кардиолог Алина Кузуб в эфире радиостанции Серебряный дождь.

По ее словам, люди, долго жившие с повышенным давлением, могут тяжело переносить первые дни терапии. Организму необходимо время, чтобы адаптироваться к нормальным показателям.

«Первые 10 дней на нормальных цифрах им действительно тяжело. Но через 10 дней организм адаптируется», — отметила врач.

Она добавила, что периодический отказ от лекарств может привести к новым скачкам давления и увеличить риск сердечно-сосудистых осложнений.

Полный материал - «Рабочего давления не бывает». Кардиолог Кузуб о том, как спасти сердце.