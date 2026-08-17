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Общество

Фестиваль «Лешуга» в Пскове за три дня посетили 30 тысяч человек

17 августа 2026 года, 11:25

Фестиваль яблок, урожая и традиционных напитков «Лешуга» в Пскове за три дня посетили 30 тысяч человек. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фестиваль «Лешуга» в Пскове за три дня посетили 30 тысяч человек

Фото Александра Машкарина

С 14 по 16 августа в Финском парке работали шесть тематических подворий. Также можно было посетить лекторий и мастер-классы, послушать творческие коллективы.

«Спасибо каждому, кто пришёл, танцевал, пробовал, улыбался и создавал эту уникальную атмосферу. «Лешуга» была невероятной. Мы прощаемся, но только до следующего лета. Берегите тепло этого праздника в душе!» – отметили организаторы.

Фестиваль состоялся при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

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