Готовность многоквартирных домов в Пскове составляет 85,7%

85,7% составляет готовность многоквартирных жилых домов в Пскове к предстоящему отопительному сезону, сообщили «Псковской правде» в Псковских теплосетях.

На сегодняшний день к приему тепла готовы 1 127 из 1 315 жилых домов.

«Наибольшую сложность с точки зрения организации работ представляют дома с непосредственным управлением – именно по этой группе наблюдается существенное отставание от общегородских показателей», – подчеркнули на предприятии.

В Пскове к данной категории относятся 72 многоквартирных дома (в составе общей группы «ЖСК, ТСЖ, непосредственное управление»). Из них к предстоящему отопительному сезону готовы лишь 29 жилых домов (40,3% от общего количества).

К приему тепла среди ведомственных жилых домов готовы два из 28 строений (7,1%). «Эта категория тоже вызывает серьезные опасения», – подчеркнули в теплосетях.

Учреждения спорта к предстоящему отопительному сезону готовы на 25% (два из восьми), учреждения культуры – на 50% (14 из 28), учреждения здравоохранения – на 80,6% (25 из 31), дошкольные и школьные учреждения – на 95,1% (98 из 103).

В Псковском районе к приему тепла готовы 84 жилых дома из 96 (87,5%).