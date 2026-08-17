30 августа в Великих Луках пройдут «СапФест» и «Музыка на воде». О проведении ряда спортивных, культурных и молодежных мероприятий на встрече с великолукской молодежью договорился губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом глава региона сообщил в своем канале в мессенджере МАХ.



По его словам, фестиваль «СапФест» пройдет на городском пляже. Год назад это пространство было обновлено по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Михаил Ведерников поблагодарил горожан за участие в голосовании и отметил, что в программе фестиваля – мастер-классы, выступления, активности и соревнования на сапах.



Вечером, в 20:30, на острове Дятлинка состоится фестиваль «Музыка на воде». На сцену выйдут солисты Мариинского театра Ольга Пудова и Борис Степанов. В сопровождении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области они исполнят знаковые произведения российских и зарубежных композиторов и популярные саундтреки. «Уверен, программа понравится и ценителям классики, и молодой аудитории: живая музыка и летний вечер у воды создают по‑настоящему особую атмосферу», – поделился губернатор.