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Общество

30 августа в Великих Луках пройдут «СапФест» и «Музыка на воде»

17 августа 2026 года, 10:08

30 августа в Великих Луках пройдут «СапФест» и «Музыка на воде». О проведении ряда спортивных, культурных и молодежных мероприятий на встрече с великолукской молодежью договорился губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом глава региона сообщил в своем канале в мессенджере МАХ.

30 августа в Великих Луках пройдут «СапФест» и «Музыка на воде»

Фото из канала Михаила Ведерникова в МАХ

По его словам, фестиваль «СапФест» пройдет на городском пляже. Год назад это пространство было обновлено по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

Михаил Ведерников поблагодарил горожан за участие в голосовании и отметил, что в программе фестиваля – мастер-классы, выступления, активности и соревнования на сапах.

30 августа в Великих Луках пройдут «СапФест» и «Музыка на воде»

Фото из канала Михаила Ведерникова в МАХ

Вечером, в 20:30, на острове Дятлинка состоится фестиваль «Музыка на воде». На сцену выйдут солисты Мариинского театра Ольга Пудова и Борис Степанов. В сопровождении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области они исполнят знаковые произведения российских и зарубежных композиторов и популярные саундтреки.

«Уверен, программа понравится и ценителям классики, и молодой аудитории: живая музыка и летний вечер у воды создают по‑настоящему особую атмосферу», – поделился губернатор.

30 августа в Великих Луках пройдут «СапФест» и «Музыка на воде»

Фото из канала Михаила Ведерникова в МАХ

Еще одно мероприятие состоится 5 сентября на площадке городского скейт‑парка на острове Дятлинка. В этот день там пройдет Фестиваль уличных культур.

В программе – зона граффити, мастер-классы, показательные выступления именитых спортсменов, а также состязания по различным направлениям уличного спорта.

Организуют мероприятия Центр молодёжи и общественных инициатив и Театрально‑концертная дирекция при поддержке Правительства Псковской области.

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