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Транспорт / Инфраструктура

До 25 августа будет перекрыт участок улицы Советской в Пскове

17 августа 2026 года, 12:22

До 25 августа для транспорта будет перекрыт участок улицы Советской в Пскове. Об том «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской администрации.

До 25 августа будет перекрыт участок улицы Советской в Пскове

Фото администрации Пскова

В период с 08:00 до 19:00 с 18 по 25 августа для транспортных средств будет перекрыт участок улицы Советской от улицы Некрасова до Октябрьской площади.

В эти дня подрядная организация проведет на дорожном объекте работы по фрезерованию и укладке нижнего слоя асфальтобетонного покрытия проезжей части.

«Просим заранее продумывать маршруты и учитывать временное перекрытие. Приносим извинения за возможные неудобства!» – подчеркнули в администрации.

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