До 25 августа будет перекрыт участок улицы Советской в Пскове

До 25 августа для транспорта будет перекрыт участок улицы Советской в Пскове. Об том «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской администрации.

В период с 08:00 до 19:00 с 18 по 25 августа для транспортных средств будет перекрыт участок улицы Советской от улицы Некрасова до Октябрьской площади.

В эти дня подрядная организация проведет на дорожном объекте работы по фрезерованию и укладке нижнего слоя асфальтобетонного покрытия проезжей части.

«Просим заранее продумывать маршруты и учитывать временное перекрытие. Приносим извинения за возможные неудобства!» – подчеркнули в администрации.