Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Спорт / Соревнования

Золото на всероссийской летней универсиаде взяла псковская прыгунья Спиридонова

17 августа 2026 года, 11:55

Золотую медаль на всероссийской летней универсиаде по легкой атлетике завоевала прыгунья в высоту из Псковской области Наталья Спиридонова. Об этом пишет ПАИ.

Золото на всероссийской летней универсиаде взяла псковская прыгунья Спиридонова
Носит иллюстративный характер
Фото пресс-службы Всероссийской федерации легкой атлетики

Состязания проходя в Саранске.

Наталья Спиридонова показала результат в 1,83 метра, обойдя по попыткам Юлию Лыкову, которая заняла второе место. На третьей строчке с бронзой расположилась вице-чемпионка России Мария Кочанова. На универсиаде псковичка представляла Великолукскую государственную академию физической культуры и спорта.

Напомним, ранее прыгунья взяла золотую медаль на командном чемпионате России. Впереди у Натальи Спиридоновой Спартакиада народов России по легкой атлетике, которая пройдет в Челябинске с 20 по 24 августа.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

На ралли «Пушкинские Горы» выйдут 64 экипажа
В Дедовичах горел автомобиль ВАЗ
Великие Луки с размахом отпразднуют свое 860-летие
Чудотворная икона Божией Матери «Умиление» из Печор прибыла на Камчатку
Суд в Пскове приговорил Льва Шлосберга* к 11 годам колонии
В Пскове снова забил фонтан у Рижской гостиницы
В Великолукском районе на мосту через реку Вскувица смонтировали балки пролетного строения
В Островском районе пройдут региональные соревнования по лыжероллерам
Марина Гаращенко: Центры здоровья в Великих Луках и Пскове будут флагманскими

Комментарии

Авторизация
No comments
Женский ход

Спорт / Соревнования
24 июля 17:03

Женский ход

Псковичка бросила вызов 12 мужчинам на турнире по нардам

Все об эстафете «Псковской правды – 2026»

Спорт
24 апреля 08:37

Все об эстафете «Псковской правды – 2026»

Ответы на главные вопросы

По высшему разряду

Спорт / Визит
17 марта 16:52

По высшему разряду

Всемирно известные олимпийцы показали псковичам путь к рекордам