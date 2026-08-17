Золото на всероссийской летней универсиаде взяла псковская прыгунья Спиридонова

Золотую медаль на всероссийской летней универсиаде по легкой атлетике завоевала прыгунья в высоту из Псковской области Наталья Спиридонова. Об этом пишет ПАИ.

Состязания проходя в Саранске.

Наталья Спиридонова показала результат в 1,83 метра, обойдя по попыткам Юлию Лыкову, которая заняла второе место. На третьей строчке с бронзой расположилась вице-чемпионка России Мария Кочанова. На универсиаде псковичка представляла Великолукскую государственную академию физической культуры и спорта.

Напомним, ранее прыгунья взяла золотую медаль на командном чемпионате России. Впереди у Натальи Спиридоновой Спартакиада народов России по легкой атлетике, которая пройдет в Челябинске с 20 по 24 августа.