Шестилетнюю девочку госпитализировали после наезда автомобиля в Пскове. Об этом сообщается в группе «Псковская сводка» в социальной сети «ВКонтакте».
Шестилетнюю девочку госпитализировали после наезда автомобиля в Пскове. Об этом сообщается в группе «Псковская сводка» в социальной сети «ВКонтакте».
Водитель Lada Kalina сбил ребенка на пешеходном переходе у дома №24 на улице Шестака. В результате ДТП девочку доставили в медицинские учреждение.
На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции, спасатели и бригада медицины катастроф. Выясняются подробности произошедшего.